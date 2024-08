"Estoy siendo acusado de algo que no he hecho, no he golpeado a Fabiola y lo voy a probar"

Alberto Fernández rompió el silencio y habló sobre la denuncia por violencia de género de su expareja. El ex presidente dio su versión sobre los hechos en una extensa charla junto a los periodistas.

Alberto Fernández brindó una entrevista exclusiva para El País (España) y rompió el silencio sobre la denuncia por violencia de género presentada por su expareja Fabiola Yáñez. “Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer”, aseguró.

El expresidente de la Nación dio su versión sobre los hechos en una extensa charla junto a los periodistas Mar Centenera y Martín Sivak. El mano a mano se realizó en el departamento de Puerto Madero, donde vive el ex jefe de Estado.

“Durante cuatro años fui presidente de este país y promoví las políticas de género y sé que en casos como este la carga de la prueba se invierte y el hombre es presumido culpable y tiene que probar su inocencia. Yo la voy a probar”, aseguró.

Respecto de los chats que Fabiola le habría enviado a la secretaria de Fernández, Maria Cantero, en donde lo acusaba de haberla golpeado, el expresidente dijo: “Los chats con Fabiola desaparecieron. No tengo manera de corroborar cómo es toda esa conversación. Es muy posible que me haya sentido así en ciertas circunstancias porque me sentía sofocado y agobiado”, añadió. En esos mensajes, Alberto Fernández le repetía a Fabiola que no podía respirar.

Más adelante, en la entrevista, Fernández aseguró que él cumple con la cuota alimentaria de su hijo Francisco: “Todos los ingresos que tengo en España van a una cuenta que está a nombre de los dos y que maneja ella (Fabiola). Son ingresos por la universidad y conferencias. Nunca les hice faltar nada. Nunca pondré en duda mi obligación de acompañar el crecimiento y las necesidades de mis hijos. Nadie me los está demandando”.

Alberto Fernández negó rotundamente las acusaciones de violencia de género que hizo Yañez, y sugirió que “alguien la incentivó a denunciarlo”. Fernández sostiene que, a pesar de las pruebas en su contra, como las fotos que muestran a su ex con hematomas y los mensajes de texto, él no cometió ningún acto de violencia.

“Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer”, sostuvo, y agregó que está dispuesto a esperar a que la Justicia resuelva el caso y que lo hará en los tribunales, en lugar de en los medios de comunicación.

El expresidente también comentó que no comparte las críticas de su exesposa hacia su gobierno y que le sorprende el tratamiento que le dieron los medios, considerando que él siempre le brindó apoyo frente al “linchamiento mediático” que Yañez sufrió. Fernández subrayó: “Reitero que no he sido el autor de ninguna golpiza”.

Fernández también alegó que la denuncia podría estar motivada por un aprovechamiento político por parte del actual gobierno, encabezado por Javier Milei. Aseguró que Yañez había mencionado una oportunidad que no entendía qué ganaba si no hacía la denuncia, y que en consecuencia le preguntó: “¿Decime qué gano si no hago la denuncia?”.

Además, manifestó que tiene muchos testimonios que demostrarán su versión de los hechos y destacó que recibió a los periodistas para dejar claro su inocencia. Con respecto a las acusaciones de violencia, enfatizó: “Una cosa es la presunción de la culpabilidad y la otra es el linchamiento mediático que lo hace a uno culpable sin posibilidad de defenderse”.

Finalmente, Fernández declaró: “Francamente, no lo logro entender. Vuelvo a repetir, nunca ejercí violencia física contra Fabiola, ni contra ninguna mujer. No tengo el chat, no sé cómo es la conversación, no entiendo de qué está hablando cuando dice que llevo tres días golpeándola. Eso nunca ocurrió.”