De Hannah Montana a ser la leyenda Disney más joven de la historia: 20 datos sobre Miley Cyrus

La cantante se convirtió en la artista más joven en recibir este galardón. En una ceremonia repleta de estrellas, habló sobre cómo fue lidiar con la fama desde su niñez.

Miley Cyrus ya es una leyenda de Disney, ha sido reconocida como la persona más joven al recibir el prestigioso premio de Disney Legend en la ceremonia celebrada dentro del marco de la D23 Expo. Allí, con lágrimas en los ojos, la cantante recordó sus años de éxito en la serie de Disney Channel que cambiaría su vida para siempre.

La artista estadounidense de 31 años, expresó su emoción y orgullo al recibir el galardón: “Estoy aquí orgullosa de haber sido Hannah Montana porque ella ha nutrido a Miley de muchas maneras”. Además, dedicó el premio a Hannah ya todos sus increíbles y leales fans, citando una de las canciones más conocidas del personaje, “This is the life”.

Datos fascinantes sobre Miley Cyrus

La carrera de Cyrus despegó en 2006, cuando a los 13 años comenzó a interpretar a Hannah Montana, un personaje que fue personalizado hasta 2011. Estos son algunos datos destacados de la vida de esta estrella multifacética:

1- Su nombre real es Destiny Hope

Sus padres Billy Ray Cyrus y Tish Cyrus eligieron su nombre. “Ella es una persona generosa. Cree que todos estamos aquí por una razón, y es devolver algo a nuestros semejantes. Estoy muy orgulloso de ella”, le dijo su padre a US Weekly.

2- La apodaron “Smiley”

Gracias a su sonrisa frecuente, su familia la apodó “Smiley”, que finalmente se acortó a Miley. En 2008, cambió legalmente su nombre a Miley Ray Cyrus.

3- Dolly Parton es su madrina

La icónica cantante de country, es su madrina. Parton se hizo cercana a Billy Ray después de trabajar juntos a principios de la década de 1990.

Miley Cyrus y Dolly Parton

4- Quiso ser actriz después de ver ¡Mamma Mia!

Miley descubrió su amor por la actuación después de ver una producción de ¡Mamma Mia! con su padre. Tras la función, le dijo: “Esto es lo que quiero hacer, papi. Quiero ser actriz”, informó Toronto Star.

5- Fue elegida entre más de 1000 actrices para Hannah Montana

A los 11 años, audicionó para Hannah Montana. Inicialmente, los productores pensaron que era demasiado joven, pero después de una búsqueda exhaustiva de seis meses donde participaron más de 1000 actrices, los ejecutivos volvieron a contratar a Miley cuando tenía 12 años. “Se paró frente a nosotros y nos dejó fuera de combate”, recordó Gary Marsh, entonces presidente de Disney.

Hannah Montana

6- Hannah Montana fue un gran éxito

La serie Hannah Montana se estrenó en marzo de 2006 y rápidamente se convirtió en una de las series con mayor audiencia de Disney Channel, catapultando a Miley al estrellato. En 2008, las fotos de Miley tomadas por paparazzi se vendieron por entre 30 mil y 150 mil dólares, según Los Angeles Times.

7- No se llevaba bien con su coestrella

A pesar de interpretar a mejores amigas en la pantalla, Miley reveló que tuvo dificultades para llevarse bien con su coprotagonista Emily Osment durante las dos primeras temporadas. “Había competencia entre nosotras”, escribió Miley en sus memorias “Miles to Go”. Sin embargo, con el tiempo se hicieron buenas amigas.

8- Tuvo dificultades para encontrarse a sí misma

Después de Hannah Montana, Miley ha vivido una trayectoria llena de altibajos y transformaciones. La actriz admitió que tuvo dificultades para encontrarse a sí misma. En una entrevista con Howard Stern en 2020, reveló: “Algunos de mis espectadores estaban tan apegados a un personaje que no era yo”.

9- Amor a primera vista con Nick Jonas

Miley Cyrus y Nick Jonas

Otra etapa notable en su vida fue su primera relación pública con Nick Jonas. Se conocieron en un evento benéfico en 2006, cuando ambos tenían solo 13 años. “Nos convertimos en novios el día que nos conocimos”, le dijo Miley a la revista Seventeen en 2008. Sin embargo, después de un tiempo manteniendo su relación en secreto y luego de varias discusiones, la pareja se separó.

Miley confesó a la revista que lloró durante un mes seguido tras la ruptura. “Nick y yo nos amábamos... Durante dos años él estuvo básicamente a mi disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero era muy difícil ocultárselo a la gente” dijo.

10- Los incendios forestales motivaron su boda con Liam Hemsworth

Miley Cyrus y Liam Hemsworth

Un momento especialmente traumático en la vida de Miley Cyrus fue la pérdida de su casa en Malibú durante los incendios forestales de California en 2018. Este evento motivó su decisión de casarse con la estrella de Los Juegos del Hambre, Liam Hemsworth, después de dos años de compromiso.

“Nuestra casa se quemó. Estábamos comprometidos, no sé si realmente alguna vez pensamos que nos íbamos a casar, pero cuando perdimos nuestra casa en Malibú... me aferré a lo que me quedaba de esa casa, que éramos él y yo”, Explicó en The Howard Stern Show en 2020.

11- Se declaró pansexual

Miley también ha roto moldes en cuanto a su identidad de género y orientación sexual. En 2016, se declaró pansexual en una entrevista con Variety. “Siempre odié la palabra ‘bisexual’, porque eso es encasillarme”, afirmó en la publicación.

12- Inspiró la canción “I Kissed a Girl” de Katy Perry

Además, Miley ha sido inspiración para otros artistas. En 2017, Katy Perry reveló que su exitosa canción “I Kissed a Girl” de 2008 estuvo inspirada en Miley. La amistad entre ambas artistas ha perdurado más de una década, y Miley ha expresado que considera a Katy una de sus amigas más duraderas.

Miley Cyrus y Katy Perry

13- Nació con taquicardia

En su autobiografía de 2009, la estrella reveló que nació con taquicardia, una condición que aunque no pone en peligro su vida, hace que su corazón lata más rápido de lo normal. “El tipo de taquicardia que tengo no es peligroso. No me hará daño, pero sí me molesta”, escribió. “Nunca hay un momento en el escenario en el que no esté pensando en mi corazón”.

14- No le gusta su éxito “Party in the USA”

Miley Cyrus ha tenido una trayectoria llena de momentos fascinantes y, a veces, controvertidos. Aunque “Party in the USA” es una de sus canciones más emblemáticas, en un vídeo de 2019 confesó que no es precisamente fanática de ella. “La odio”, dijo. “Pero por alguna razón, a la gente le encanta”.

15- Fue despedida de una película

En 2021, Miley estaba destinada a ser una de las voces en la película animada “Hotel Transylvania”, pero en un tuit de 2019 reveló que fue despedida por comprarle a Liam Hemsworth un pastel con forma de pene para su cumpleaños. Fue reemplazada por su compañera y también ex estrella de Disney, Selena Gomez.

16- Tiene 74 tatuajes

Con una vida marcada por el arte y la rebeldía, Miley Cyrus cuenta con 74 tatuajes, habiéndose hecho el primero a los 17 años.

17- Ha luchado contra las adicciones

Durante la pandemia, la cantante habló abiertamente sobre su proceso de sobriedad y sobre una caída experimentada en ese tiempo. En una entrevista para Apple Music en 2020, detalló: “Bueno, yo, como mucha gente, siendo completamente honesta... me caí. Nunca me sentaría aquí y diría, ‘He estado jodidamente sobria’, y no fue así”.

18- Las muertes de íconos musicales la inspiraron a reevaluar las adicciones

La cantante también explicó cómo las muertes de músicos como Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Jim Morrison y Kurt Cobain la inspiraron a reevaluar su relación con el alcohol.

19- Tuvo un aterrizaje de emergencia tras ser alcanzado por un rayo

En marzo de 2022, Miley vivió un momento impactante cuando su avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia después de ser alcanzado por un rayo mientras se dirigía de Colombia a Paraguay para un festival de música.

20- Hilary Duff la inspiró a audicionar para Hannah Montana

Finalmente, durante una entrevista de 2020 con Hilary Duff en su programa de Instagram Live Bright Minded , Miley confesó que la estrella de “Lizzie McGuire” la inspiró a hacer una audición para Hannah Montana. “La única razón por la que lo quería era para poder hacer lo que tú hacías”, le dijo Miley a Hilary.