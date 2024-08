El duro mensaje de Javier Milei contra Alberto Fernández: corrupción, prostitución y asociación ilícita

El mandatario libertario apuntó contra el expresidente, pero también criticó a la exprimera dama, Fabiola Yañez, y Tamara Petinatto.

El presidente Javier Milei se refirió nuevamente a la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández y, luego de las declaraciones públicas de Fabiola Yañez, los videos junto a Tamara Petinatto y las filtraciones de fotos y chats, brindó una reflexión que apunta contra la corrupción y las contrataciones dentro del Estado. Bajo el título "ordenando los hechos", el Presidente enumera y analiza los episodios surgidos a raíz de la contratación irregular de seguros y la denuncia de Yañez contra su expareja. Corrupción "El ministerio de CH investiga y denuncia actos de corrupción en la contratación de seguros".

Violencia de género "De la investigación por corrupción se toma conocimiento de un caso de violencia de género 2.1. El caso involucra al expresidente Alberto Fernández, paladín del feminismo, golpeando a su mujer Fabiola Yáñez; 2.2. Esto NO quita que FY haya sido cómplice (en especial en pandemia) de muchas de las aberraciones del gobierno espantoso del kirchnerismo; 2.3. El punto 2.1. es inapelable pero de ningún justifica ni exime a FY del punto 2.2".

Infidelidad "3.1. Si es una pareja abierta nada para reclamar a los 3 involucrados en cada uno de los casos; 3.2. Si la pareja no es abierta implica una traición a la pareja pero sigue en el ámbito de lo privado".

Las acusaciones de Javier Milei por las contrataciones en el Estado

El punto más extenso del análisis de Javier Milei se centra en las "contrataciones espúreas con fondos públicos". De esta manera Milei criticó a Tamara Petinatto por su vínculo con el expresidente Alberto Fernández y la acusó de posible prostitución.

"Si relacionado con el punto 3, la tercera en discordia ha sido beneficiada con un contrato cuya contraparte final es el Estado, ello constituye prostitución. Donde el problema no radica en el acuerdo de partes en sí, si no que el problema radica en que las acciones de AF estarían siendo soportadas/pagadas por los impuestos pagados por los argentinos 5. No es argumento el "me paga una empresa privada" cuando la empresa es fondeada por el Estado a tales fines, lo cual deriva en una asociación ilícita", aseguró.

"Reflexión final. 1. Corrupción en los seguros; 2. Violencia de género; 3. Asociación ilícita y tráfico de influencias usando al Estado para financiar los placeres extrafunción del expresidente; 4. Silencio cómplice de periodistas que recibían pauta del Estado; 5. Todo estos hechos ocurrían mientras desde los medios nos explicaban que ellos eran los buenos y los que queremos una Argentina libre éramos los malos", concluyó el líder de La Libertad Avanza (LLA).