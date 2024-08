Yanina Latorre publicó imágenes inéditas de su casamiento para celebrar 30 años de amor

La panelista de LAM recordó su boda con el exfutbolista, hizo algunas reflexiones del festejo y le dedicó unas emotivas palabras a su marido.

En el marco de su 30º aniversario de casamiento, Yanina Latorre utilizó las redes sociales para celebrar la unión con su esposo, el exfutbolista Diego Latorre. En una publicación muy emotiva, la panelista de LAM y conductora radial y de streaming compartió imágenes inéditas de su boda, hizo algunas reflexiones de la celebración y recordó todo lo que vivieron con su marido.

“30 años, toda una vida.Tengo más años de casada que de soltera ¡Ya no recuerdo la vida sin Diego!”, comenzó diciendo y agregó: “30 años de amor... una familia, un proyecto. Dos hijos maravillosos”. En las imágenes que publicó se la puede ver a ella con su vestido de novia y a su marido de traje. También mostró fotos del brindis, del baile y, otras, rodeada por sus seres queridos y amigos más cercanos a la pareja.

Además, evocó recuerdos de su boda con una publicación de fotos nostálgicas en su perfil de Instagram para sus casi dos millones de seguidores, y donde repasó las tres décadas compartidas con Diego. Pero más allá de la emoción, la panelista destacó cómo, a pesar de las dificultades, volvería a elegir a su marido.

“30 años, no lo puedo creer. ¡El camino es largo, por momentos hermoso y por otros, no tanto! ¡Hubo encuentros, desencuentros, aciertos y desaciertos!”, sostuvo sincera, confesando que no todo fue perfecto en su relación, aunque aclaró que está dispuesta a intentarlo siempre que sea necesario: “Pero el balance es positivo. ¡Volvería a casarme con él mil veces!”, afirmó.

En otra parte del poste, Yanina relató cómo crecieron juntos a lo largo de los años y definió a su marido de una forma tan particular que reveló la complicidad con la que construyeron su relación. “Éramos dos niños, aprendimos, evolucionamos, maduramos. Él es mi compañero de ruta. Y todavía nos queda mucho por recorrer”, sostuvo emocionada.

En tanto, Diego, agradecido por las sensibles palabras de su esposa, no dudó en repostear las imágenes en su propio perfil, respondiendo con un emoji de corazón. La publicación tuvo más de 180 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus fanáticos, colegas, familiares y amigos, quienes regalaron mensajes de elogio y amor para el flamante matrimonio.

Además del posteo mencionado anteriormente, Yanina también publicó un video en las historias de esta misma red social, donde se puede ver a su marido soplando una vela mientras los invitados cantan y aplauden al compás de “feliz aniversario”. Yanina, en tanto, que se mostraba sonriente y feliz, disfrutando del momento, expresó con alegría: “¡Vamos 30 años!, sigamos recorriendo juntos esta vida hermosa que tenemos”.

Por último, la conductora adelantó su intención de renovar sus votos matrimoniales, aunque expresó que prefiere una ceremonia sencilla, cumpliendo así el deseo de su esposo de evitar grandes festejos. “No hay nada más lindo que gozar de la vida. En serio lo digo, y no vivir resentido”, confirmó hace unos meses al aire de LAM donde trabaja de lunes a viernes.