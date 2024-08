Un chico dejó de hablarle cuando le dijo que era una chica trans y contó el mal momento en TikTok

El llanto desconsolado de una joven se hizo viral y generó polémica en TikTok.

Una joven desató un intenso debate en TikTok luego de compartir un video donde narró entre lágrimas su angustiante experiencia con un chico con el cual había estado conversando diariamente. Esta situación se tornó viral y provocó una profunda reflexión sobre la empatía y la aceptación en las relaciones interpersonales.

Buby contó que conoció al chico en un boliche y, luego de varias conversaciones, decidieron encontrarse. “Él estaba por ir a bailar pero me dijo que prefería estar conmigo y arreglamos para vernos hoy”. Y agregó: “Yo tenía la duda de si él sabía que yo era trans porque hay veces que se dan cuenta, la mayoría, pero hay algunos que no”.

Durante el intercambio de mensajes, Buby le reveló que era una chica trans, a lo que el joven respondió inicialmente de manera comprensiva. “Habíamos arreglado que venga a mi casa y por eso le pregunté si lo sabía”, aclaró. “Me dijo que no pasaba nada”.

Sin embargo, luego de coordinar para que él visitara su casa, el joven dejó de responder sus mensajes y no volvió a comunicarse, lo que la dejó profundamente afectada.

La situación generó una sensación de vacío e incomodidad en Buby, quien expresó sentirse desvalorada como persona. “Me angustia un montón tener que estar aclarando eso y cuando lo aclaro es como que se pierde todo; todo lo que hablamos. Yo ya no tengo valor como persona”, afirmó en el video.

Durante la noche del encuentro frustrado, ella permaneció despierta y afligida, revisando repetidamente su teléfono sin recibir respuesta. “No estoy mal por el chico. Estoy mal por la situación porque un montón de veces me pasó esto”, explicó. La ausencia de mensajes, cuando antes la llenaba con su presencia virtual, amplificó su desasosiego.

Buby hizo un emotivo llamado a la empatía, reflexionando que aunque el joven no estaba obligado a gustarle la situación, podría haber mostrado más empatía en su reacción. “Es re feo que te hagan eso. Muchas veces me lo hicieron y si yo estuviera en su situación no haría eso; no le haría sentir a la otra persona que tiene algo malo”, puntualizó.

El impacto del video se reflejó en una verdadera avalancha de reacciones: acumuló cerca de dos millones de reproducciones en menos de 24 horas y más de 105 mil “me gusta”. Los comentarios fueron diversos; mientras algunos usuarios mostraron apoyo con palabras afectuosas, otros la cuestionaron y maltrataron, lo que llevó a Buby a considerar cerrar su cuenta. En otro video, señaló: “No tienen piedad de haberme visto llorando. Me harté de los comentarios”.

“Y... desde un principio tenés que aclarar, ponete en el lugar del otro, es tu realidad”, “Te guste o no, esas cosas se aclaran desde el momento 0, así como vos tenés tus preferencias, la otra persona también y no tiene nada de malo que no sean las mismas que las tuyas”, “Te entiendo, pero también hay que entender a la otra parte, o sea si no quiere no quiere”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.