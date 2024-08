China Suárez confirmó su separación de Lauty Gram y respondió picantes preguntas: “¿Cuernos o no cuernos?”

La actriz, a través de sus redes, confirmó su ruptura con el cantante y realizó un desafío en donde contó qué tiene permitido y que no quien sea su pareja.

Luego de varias semanas en donde circularon versiones de infidelidad y de ruptura, que se acrecentaron cuando dejaron de seguirse en las redes, China Suárez y Lauty Gram ya no están en pareja. Fue la actriz, quien se encuentra de vacaciones con sus hijos en Disney, quien lo confirmó cuando realizó una serie de desafíos en TikTok. Allí respondió preguntas cómo qué permisos tiene alguien que es su pareja, qué acciones considera que son actos de infidelidad y hasta le preguntó al azar qué tipo de novia es.

La cantante contestó sí o no a la consigna “tiene tu novio permiso para hacer esto...”. “No tengo novio, pero tiene permiso”, escribió ella, dejando en claro que hoy se encuentra soltera, mientras contestaba que quien esté con ella puede seguir a una expareja en redes sociales, no compartir con ella sus contraseñas o comer carne aunque ella sea vegetariana.

Eugenia también afirmó que un novio suyo puede irse un fin de semana con amigos de campamento, jugar a los videojuegos, ir con su familia de vacaciones y sin ella o asistir a una fiesta a la que ella no fue invitada. Sin embargo, puso un gran no cuando le preguntaron si su novio tiene permiso para quedarse fuera sin avisarle de antemano. Eso si que no lo negocia.

En la misma red social continuó haciendo challenges. “¿Qué tipo de novia soy?”, preguntó, mientras aparecían opciones como “la tóxica”, “la que necesita amor 24/7″ o “la buena onda”. ¿La respuesta que obtuvo? “La engañada”, recibió como respuesta, consiguiendo que la China ponga cara de circunstancia y termine riéndose de lo que le salió en sus comentarios.

El tercer desafío que aceptó, de los muchos que son populares en la red social, es uno en donde le preguntan qué considera que es un engaño cuando está en pareja. “¿Cuernos o no cuernos?”, le preguntan, mientras la China adelanta lo que sucederá con un “me indigné, perdón”. Entre las cosas que considera como infidelidades están el besarse con otra persona en un juego, que alguien le haga a su pareja un striptease y que piense en alguien más cuando está teniendo relaciones sexuales con ella.

¿Qué hechos no considera la ex Casi Ángeles que no son ponerle los cuernos? Que su novio busque consuelo en otra persona en un mal momento y que salude a una expareja en su cumpleaños. Sin embargo, terminó abandonando el juego, en clara referencia a que eso ya la supera, cuando le preguntaron si era un engaño que “que chatee con una persona en una aplicación de citas”. Divertidas consultas en donde la actriz contó cómo es en el amor y cuáles son sus límites cuando se encuentra en una relación sentimental.

La actriz, que acaba de terminar de grabar la serie La bastarda y que recién se estrenará el año que viene, armó las valijas y partió a los parques de diversiones de Disney junto a sus hijos, Rufina, Magnolia y Amancio. La China no dudo en hacer que sus hijos tengan la experiencia completa y conocieron al icónico ratón Mickey Mouse. “Hola, Micky”, se la puede escuchar decir, mientras hacían la fila para sacarse fotos con el personaje y se puede ver la emoción del menor de la familia Vicuña.

Entre las fotos que compartió en los diferentes juegos que tiene el parque, la figura aparece sentada en el simulador de Avatar, la saga de películas dirigidas por James Cameron, en el cual hay que montarse en una especie de moto para poder emprender un vuelo hacia el mundo que retratan las cintas. En otra de las postales se la puede ver junto a Rufina posando en una de las calles del lugar, con las famosas orejas. Cada una eligió comprar modelos diferentes, pero ambas llenas de brillo y todo tipo de detalles.