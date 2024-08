Kami Franco quedó envuelta en un escándalo y tuvo que defenderse: “¿La nena está jugando con un dildo?”

La influencer fue duramente criticada tras la viralización de un video. Sus seguidores le exigen que le inicie acciones legales al reconocido periodista que le dañó la imagen.

Kami Franco quedó envuelta en un escándalo luego de que en la cuenta de X de LAM (América), compartieran un video donde se ve a su hija de fondo maniobrando un artículo largo. El community manager dio a entender que se trataba de un juguete sexual y a la influencer le dijeron de todo. “¿La nena está jugando con un dildo?”, preguntaron, y horas después la cordobesa tuvo que dar explicaciones para ponerle un freno a los comentarios hirientes.

“Me avisaron que Pepe (Ochoa) se estaba desubicando con mi hija, que esto, que lo otro. Estaba a full trabajando y no le presté atención, pero resulta que me pasaron una captura donde decían que Roma estaba jugando con un dildo, no sé cómo se dice. Pregunté qué era eso y me explicaron. La verdad es que no entiendo, porque es un video del año pasado y ella está jugando con un desodorante. ¿Qué onda? ¿Cómo pueden decir esto? El Moneda me preguntó qué onda con ese chabón. Entiendo que tenga que hacer contenido en las redes, pero me parece de muy mal gusto que se metan con criaturas”, lanzó indignada.

Varios de sus seguidores fueron implacables con el periodista, que días atrás también recibió insultos por haber anunciado el embarazo de Martín Ku de Gran Hermano 2023 y su novia Marisol, que lamentablemente perdieron el bebé. Exigen que le inicie acciones legales a la “Suricata” del programa de Ángel de Brito y que lo llame para recibir las disculpas correspondientes. Por ahora, nada de eso ocurrió.