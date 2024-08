Boca presentó a Juan Barinaga como su flamante refuerzo

Luego de haberse hecho la revisión médica en la mañana y haber entrenado con el plantel a la tarde, el defensor fue presentado oficialmente por el Xeneize como el séptimo refuerzo.

Boca Juniors sigue moviéndose en el mercado de pases y este viernes confirmó la llegada de su séptimo refuerzo: Juan Barinaga.

Tras la eliminación en la Copa Sudamericana, pocos imaginaban que el Consejo de Fútbol seguiría incorporando jugadores, pero la dirigencia xeneize se mantuvo activa y concretó la incorporación del defensor proveniente de Belgrano.

El futbolista ya se realizó la revisión médica y, tras su primer entrenamiento con la camiseta azul y oro, fue presentado en conferencia de prensa junto a Juan Román Riquelme, presidente del club.

En su presentación, Barinaga expresó su felicidad por su llegada a Boca y se mostró emocionado al compartir su experiencia: "La verdad estoy contento por estar acá. Me presenté con los chicos y con el técnico, que me recibieron de la mejor manera. Es un sueño estar en un club de esta magnitud, que es hermoso y me sorprendió. Cuando mi representante me llama y me cuenta de esto, yo no caí nunca. Recién ahora estoy cayendo un poco", comentó el defensor, que lucirá el número 24 en su espalda. Riquelme, por su parte, le dio la bienvenida y le deseó lo mejor en su etapa en el club.

Barinaga también habló sobre su rol en el equipo y su relación con el técnico Diego Martínez, con quien ya mantuvo conversaciones tácticas. "Hablé con él, me dijo que lo pensaba y yo le respondí que lo podía hacer. Me dio la confianza y estoy a disposición para lo que sea. Espero participar en muchos goles", afirmó el Colo, destacando la importancia que Martínez le da a los laterales en ataque. Además, el defensor se mostró cómodo tanto en línea de cuatro como en un esquema con cinco defensores, algo que el técnico utilizó en los últimos partidos.

La incorporación de Barinaga responde a la necesidad de cubrir el lateral derecho, puesto en el que Boca cuenta solo con Luis Advíncula debido a la lesión de ligamentos cruzados que mantiene a Lucas Blondel fuera de las canchas. "En todos los clubes hay competencia, así que vengo con las expectativas de sumar desde donde me toque. Competiré con mis compañeros sanamente y, a quien le toque, le desearé lo mejor", sostuvo Barinaga, quien podría debutar la próxima semana en el duelo de Copa Argentina ante Talleres.

En la conferencia, Barinaga cerró con un mensaje para los hinchas: "Daré el 100% para ayudar a que todos estemos felices", y generó risas entre los presentes al posar con su nueva camiseta.