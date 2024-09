Lollapalooza Argentina 2025: Olivia Rodrigo, Justin Timberlake y Alanis Morissette destacan en el line-up de la décima edición

El festival tendrá lugar durante el 21, 22 y 23 de marzo de 2025 en el Hipódromo de San Isidro. Entrá a la nota y enterate del line up completo.

El día de hoy finalmente se confirmó el esperado line up del Lollapalooza Argentina 2025, el cual estará encabezado por artistas que pisarán suelo argentino por primera vez como Olivia Rodrigo, Justin Timberlake y TOOL, artistas internacionales como Shawn Mendes, Alanis Morissette, Rüfüs Du Sol, y la banda argentina que sigue batiendo records, Tan Bionica. El festival tendrá lugar durante el 21, 22 y 23 de marzo de 2025 en el Hipódromo de San Isidro, y ahora que se dio a conocer la grilla, abre la instancia de preventa 4 para ser parte de la fiesta musical más imperdible del país. Los tickets ya están en venta únicamente a través de All Access. Además, en preparación para el festejo de los 10 ediciones, Lolla incorporó nuevos tipos de abonos: a su conocido 3 Day Pass se le sumó el 3 Day Pass Plus y el 3 Day Pass Lolla Lounge, todos disponibles desde la web de allaccess.com.ar. Line up completo del Lollapalooza Argentina 2025 A los ya mencionados artistas se suman WOS, Benson Boon, Foster The People, Tate McRae, La K’onga, Los Ángeles Azules, Zedd, Nathy Peluso, CA7RIEL & Paco Amoroso, Mon Laferte, Charlotte De Witte, Parcels, Teddy Swims, Girl in Red, James Hype, The Marías, Rawayana, Fontaines D.C., Sepultura, Inhaler, Caribou, JPEGMAFIA, Wave to Earth, BLOND:ISH, Lasso, Barry Can’t Swim, Michael Kiwanuka, San Holo, Artemas, Chita, Ana Mena, Disco Lines, Kasablanca, Nessa Barret, Luz Gaggi, Salastkbron, Marina Reche, Elena Rose, DobleP, Nanpa Básico, Little Jesus, El Malilla, Micro TDH, Arde Bogotá, Darumas, pablopablo, ARON, Lara Project, Spreen x Matute, Dolly Flackko, Balthvs, Dum Chica, Ponte Perro, Vinocio, Lil Pani, CENTRAL NORTE CREW: BRYCHTTA + METAL DJ CREW + ETTA!, Juana Aguirre, BB ASUL, Lichi, Francisco Victoria, Planta, Soulfía, Samuraï, Estratosfera, Juan Lopez, Deyco, Milk Shake, Queralt Lahoz, La Cintia.