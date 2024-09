Tras 15 años, vuelven Los Piojos con dos presentaciones

La banda liderada por Andrés Ciro Martínez tuvo 35 años de historia llena de éxitos, giras y masividad a nivel nacional e internacional y hoy compartió una comunicación oficial para sus fanáticos en la que anuncian su regreso.

Los Piojos anunció que va a volver a presentarse en vivo luego de estar 15 años fuera de escena. Este miércoles, desde la cuenta oficial de Instagram de la banda liderada Andrés Ciro Martínez, los músicos comunicaron que se presentarán el 14 y 15 de diciembre en el Estadio Único de La Plata. “Se viene un nuevo ritual Piojos. Después de 15 años nos volvemos a encontrar”, reza la publicación que advierte que las entradas estarán “próximamente a la venta”.

El grupo, compuesto por el vocalista y letrista Andrés Ciro Martínez, el bajista Miguel Ángel “Micky” Rodríguez, el guitarrista Daniel “Piti” Fernández y el baterista Daniel Buira (hasta el año 2000; el último batero del grupo fue Sebastián Cardero), dejó de tocar en vivo en 2009. A principios de los 2000, la convocatoria no amainaba, sino más bien lo opuesto: llenaban estadios y lanzaban discos exitosos. Sin embargo, en 2009 decidieron hacer un “parate por tiempo indefinido” que, finalmente, va a romperse este 2024.

La banda de rock se conformó en 1988 en Ciudad Jardín, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, y a lo largo de los

90 y la primera década de 2000 cautivó a miles de almas con siete discos de estudio, una larga lista de clásicos, como “Ruleta”, “Tan solo”, “Como Alí”, “Ando ganas”, “Desde lejos no se ve” y “Bicho de ciudad”, entre muchos otros y, sobre todo, con sus “rituales”, sus presentaciones en directo que le valieron un público fiel, tanto en sus shows como en los grandes festivales en los que se presentaron.

La popularidad que adquirió la banda llegó a transformarla en una de las agrupaciones de rock nacional de mayor convocatoria. Por eso su último show tenía destino de Monumental: River Plate. Ese documento salió a la venta recientemente, en mayo, iniciando el gran rumor del retorno que este miércoles finalmente concluye con el anuncio.

Este año, previo al lanzamiento de aquel show en River, se abrió por primera vez la cuenta oficial de Los Piojos en Instagram, la cual ilusionó a muchos con un anuncio. Sin embargo, el líder, Ciro Martínez, se encargó de aclarar. “Se generó revuelo porque sacamos el último show de Los Piojos grabado hace 15 años, en el último River. Sacamos ese disco y creamos para promocionarlo una página en Instagram. La verdad, nunca nos imaginamos este revuelo”, manifestó en un segmento de Líbero.

Ante la pregunta de la ilusión de la gente, Martínez respondió: “En realidad, yo no te puedo decir que es imposible o no, porque justamente Jesús dividió los panes. Vos decís ‘indicios’, en realidad pueden ser cosas que el que quiere pensar, puede pensar lo que quiera. Es así”.

En todo este contexto, los fanáticos “piojosos” dejaron en evidencia sus ganas de que vuelva la banda. El pasado jueves 29 de agosto se anunció la primera tanda de bandas que conforman el line up de Quilmes Rock 2025 y se creía que una de las sorpresas iba a ser el esperado anuncio del regreso de Los Piojos, lo que convirtió al grupo en tendencia en todas las redes sociales. Esto también se alimentó a raíz de las últimas dos publicaciones que hicieron en la cuenta oficial de Instagram, con videos que retrataban un backstage y los instrumentos sobre un escenario. Sin embargo, todo pasó y la noticia no llegó. Aunque habrá que esperar a la instancia de noviembre, en la que el festival anunciará más artistas, para saber si la banda se suma o no al encuentro.

Otra posibilidad es que tras los dos shows en La Plata, Los Piojos se sume a la grilla de Cosquín Rock 2025, que todavía no se dio a conocer. Pero eso ya se verá. Ahora los viejos y nuevos fans pueden estar más tranquilos tras el anuncio y a la espera de que salgan a la venta las entradas.