¿Cuáles son las razas de perro que menos pelos sueltan?

Si bien todas las razas de perros son hermosas y tienen todos unas personalidades únicas, además de su aspecto diferente y carismático, algunos tienen una cualidad no tan deseada por sus dueños: sueltan mucho pelo. Esta característica no está generalizada, y hay ciertas razas que tienden a ensuciar mas que las demás. En general, los perros con el pelaje largo y suave, como el pastor alemán, el labrador o el akita, sueltan el doble de pelo que otras mascotas y requieren de un cepillado regular para disminuir la aparición de cerdas en toda la casa. Si no querés tener esta responsabilidad, estas son las razas de perros que menos pelaje sueltan. Hay varias razones por las que una familia decidiría por un perro que no suelte tanto pelo. Alergias, tiempo disponible para limpiar o dificultades para cortarle el pelo regularmente. si bien no se garantiza un ambiente libre de cerdas perdidas, ya que el proceso de renovación capilar es inevitable y natural, estos canes se distinguen por su poco desprendimiento de pelaje.