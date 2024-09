Una joven de 17 años fue rescatada de un balcón tras escapar de un intento de abuso por parte de su empleador

La víctima fue rescatada por efectivos de la Brigada Motorizada que se acercaron al lugar después de que un testigo avisara al 911 sobre la dramática situación.

La escena era impactante. A plena luz del día, una chica de 17 años colgaba de un balcón de un edificio en la ciudad de Rosario. Los vecinos, al verla, creyeron que iba a suicidarse pero en realidad se trataba de una maniobra desesperada: quería escapar de un intento de abuso sexual.

Entonces la joven declaró que un hombre de 38 años la había contactado para que cuidara a su hija de siete, pero cuando se presentó en el domicilio la nena no estaba y trató de violarla.

“El propietario la hizo pasar, le dijo que la nena estaba en una pieza y el hombre cerró la puerta. Ante esto, la joven comenzó a gritar y logró escapar por una ventana gracias a la ayuda de los vecinos”, detalló sobre el incidente Sergio Fredes, de la Brigada Motorizada.

La adolescente fue rápidamente puesta a resguardo y más tarde se presentó en la Comisaría de la Mujer, acompañada por su mamá, para radicar la denuncia formal del hecho. En tanto, el acusado fue detenido en su propia casa y trasladado a la Comisaría 2da de Rosario, donde quedó alojado a disposición del fiscal Diego Meinero, de la Fiscalía de Delitos contra la integridad sexual.

El relato de la víctima

Tras judicializar el caso, la joven hizo un relato detallado en las redes sociales de lo que había vivido unas horas antes, como una forma de alertar a otras posibles víctimas y evitar que pasen por lo mismo.

“Estaba asustadísima (...) Me subí del otro lado del balcón y quedé colgando, quise tirarme, prefería tirarme del tercer piso antes que pasar por donde estaba él”, manifestó en un tramo de su relato, en su cuenta de X.

“Me estaba por tirar hasta que pensé que claramente me iba a quebrar. Vi a una mujer pasar por la vereda y le grité ‘ayudame, ayuda por favor’...la gente se empezó a amontonar, todos empezaron a preguntarme qué pasaba y yo no podía hablar, estaba temblando y no sabía qué hacer”, siguió.

Todavía conmocionada por el momento que atravesó, advirtió: “Logré salir de esta, la saqué barata, pero este tipo ya tiene otra denuncia sobre esto y lo dejaron libre”.