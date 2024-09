Selena Gomez se convirtió en la billonaria más joven de Hollywood: la exorbitante fortuna

Se trata de un impresionante hito financiero tras la exitosa incursión en la industria de la cosmética con su marca Rare Beauty.

Selena Gomez, actriz, cantante y productora, ha alcanzado el estatus de multimillonaria con solo 32 años. El impresionante hito financiero de la artista fue reportado este viernes, luego de que el medio especializado Bloomberg la sumara a su famosa “lista de billonarios”. Según los últimos informes, el patrimonio estimado neto de Gomez ha sobrepasado los $1,3 mil millones de dólares gracias a sus múltiples actividades en el arte y los negocios.

La gran mayoría de la fortuna de la exestrella infantil de Disney proviene de su exitosa incursión en la industria de la cosmética con su marca Rare Beauty. Fundada en 2020, Rare Beauty apuntó a revolucionar el mercado con un enfoque inclusivo y productos que rápidamente tuvieron aceptación de consumidores y críticos por igual.

Según Bloomberg, aproximadamente $1,1 mil millones del patrimonio de Gomez se atribuyen directamente al éxito de su marca de belleza.

Rare Beauty y sus aciertos en la industria cosmética

Desde su lanzamiento, Rare Beauty alcanzó notoriedad por la calidad de sus productos y también por la filosofía detrás de la marca. Gomez, quien ha compartido ampliamente sus luchas con la salud mental, lanzó su línea de cosméticos con la misión de desafiar los estándares de belleza convencionales y promover la autoaceptación.

Con ese enfoque, la marca se centra en ofrecer una amplia gama de tonos y productos diseñados para todo tipo de personas. Uno de los productos más virales de Rare Beauty es su blush líquido, que generó ingresos estimados en $70 millones de dólares en 2020, citó Business Insider.

Ese y otros aciertos en la gestión de la marca contribuyeron a la rápida acumulación de riqueza de Gomez. La ausencia de una empresa matriz o un socio corporativo ha permitido que Rare Beauty permanezca bajo el control total de Gomez, lo que la ha beneficiado enormemente a nivel financiero.

Según Bloomberg, algunos de los inversionistas de la marca son Nikki Eslami de New Theory Ventures y el veterano de la industria Scott Friedman, quien también es el CEO de la compañía.

A pesar de los rumores que circulaban a principios de este año sobre una posible venta de Rare Beauty, valuada en $2 mil millones, Gomez negó que tuviera planes de ceder su emprendimiento en un futuro cercano.

“No creo que vaya a irme a ninguna parte. Estoy disfrutando esto demasiado”, dijo Gomez en abril. “Solo quiero seguir construyendo lo que estamos haciendo”.

Más negocios de Selena Gomez

El patrimonio de la actriz también ha sido reforzado por otros ingresos derivados de su multifacética carrera. Gomez ha firmado lucrativos acuerdos de patrocinio con marcas reconocidas, como Puma, Coach y Louis Vuitton, obteniendo millones de dólares por estas colaboraciones, añadió CNN.

Asimismo, la participación de Selena Gomez en la serie de Only Murders In The Building de Hulu le ha reportado un ingreso estimado en $6 millones de dólares por temporada, según Bloomberg. Dicha ficción, en la que ella interpreta a uno de los personajes principales, ha sido renovada recientemente para una quinta temporada.

Parte del éxito financiero de Selena Gomez se puede atribuir a su inmensa popularidad en redes sociales. Con 424 millones de seguidores en Instagram, es la tercera persona más seguida en la plataforma, solo superada por los futbolistas Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Esta vasta audiencia le ha permitido a Gomez no solo conectarse con sus fanáticos, sino también impulsar significativamente las ventas de Rare Beauty y asegurar patrocinios multimillonarios.

Aunque la celebridad no ha declarado sobre el nuevo rango de su fortuna, sí había mencionado previamente que a veces se siente abrumada con los números. En una entrevista con TIME, Gomez expresó que desea conservar el propósito original de Rare Beauty y no distraerse con el revuelo que genera su éxito. “Nunca quise que se tratara solo de ganar mucho dinero y eso es todo”, comentó.