Renació el amor: Marina Calabró y Rolando Barbano decidieron realizar un viaje juntos a un llamativo destino

Según expresó Ángel de Brito en LAM (América), la pareja pudo superar su ruptura mediática y afianzó su relación con unas románticas vacaciones en un país vecino.

A casi un mes de los rumores que indicaban su reconciliación, Marina Calabró y Rolando Barbano decidieron realizar un viaje juntos a un llamativo destino. Según expresó Ángel de Brito en LAM (América), la pareja pudo superar su ruptura mediática y afianzó su relación con unas románticas vacaciones en un país vecino.

”No están de trampa, pero es cuasi trampa. Viajaron hace un rato, a las 17. Se fueron de fin de semana”, comenzó diciendo Yanina Latorre al momento de contar su enigmático. En ese sentido, el conductor agregó: “Porque se ocultan, no hacen declaraciones. Están solos. No hay terceros en discordia por ahora. Hubo varios, pero por ahora no los hay. Una pareja tumultuosa, tóxica”.

Tras unos segundos de suspenso, la panelista reveló el destino de la pareja y de quienes se trataba: “Fueron a un país vecino. El hotel es carísimo. Se fueron en turista, medio miserable el tema, pero es el mejor hotel de Brasil. Están en Río de Janeiro. La situación en el check in fue muy hermosa. Él miraba al piso y ella sacó la tarjeta y pagó. Él no puso nada. Ella es inconfundible. Marina Calabró y Rolando Barbano”.

Luego, la angelita dio más detalles de cómo había sido el viaje de la pareja desde Buenos Aires a Río de Janeiro: “Lo único que él la besa todo el tiempo sin parar. Se besaron todo el vuelo, en la fila también. Tienen tanta mala suerte que hay una amiga mía en el vuelo y una amiga mía en el hotel”. Al mostrar las imágenes de Calabró y Barbano arribando al hotel, Latorre agregó: “En la foto se lo ve a él con su mochila. Ella es la que habla y toma más o menos la voz de mando”.

Al mismo tiempo, Pepe Ochoa comentó uno de los próximos destinos que la pareja planea visitar en el corto plazo: “Recordemos que antes de separarse se iban a ir a Inglaterra, cosa que se van ahora en 20 días también. Y para este viaje ella le dijo, ‘bueno, ¿no querés ir a Inglaterra? Vayamos a Brasil’. Del 29 de septiembre al 7 de octubre van a Londres, a un mega hotel”.

Los rumores de reconciliación entre la politóloga y el especialista en policiales comenzaron a finales de julio. Todo se dio a conocer a raíz de una infracción de tránsito que la periodista había cometido. “Me dijo que le había llegado un mensaje que decía que Marina Calabró había estacionado mal su auto tapando una cochera”, comenzó relatando De Brito en su programa.

Hasta ese momento, solo se trataba de una infracción de tránsito, pero de inmediato Ángel dio más detalles, y le dio la palabra a Pepe Ochoa, quien afirmó que estuvo todo el día investigando el tema. “Efectivamente Marina Calabró y Rolando Barbano pernoctaron el jueves a la noche”, aseguró, y continuó con su relato. “Alrededor de las nueve y media, diez de la noche se acerca un auto blanco y lo dejan estacionado en una dirección tapando un garaje. Marina dejó su auto en la puerta de un garaje en el barrio Núñez, a la vuelta de donde vive Barbano. Una vecina llegó y no pudo entrar su auto a su casa porque Calabró había tapado la cochera. Entonces esta señora empieza a preguntar en el chat de vecinos quién había dejado su auto enfrente de su casa. Como ninguno de ellos lo había hecho, empezaron a buscar a través de la patente de quién era el automóvil, y así se enteran que pertenecía a Marina Edith Calabró”, afirmó.