Pettovello confirmó la distribución total de los alimentos retenidos: “El 99% ya no está en los depósitos”

La ministra de Capital Humano rompió el silencio sobre el escándalo que sacudió al Gobierno. Acusó a la administración anterior de corrupción sistemática y respaldó la dirección económica de Javier Milei.

Sandra Pettovello habló por primera vez desde que asumió como ministra de Javier Milei el 10 de diciembre. La funcionaria, a cargo de la cartera de Capital Humano, se refirió a todos los temas que le competen a su área, defendió las gestiones en Educación y contra los movimientos sociales y aseguró que ya se repartieron todos los alimentos que estaban retenidos y que fue una de las polémicas que se desataron en la administración libertaria.

“Nunca tuvimos intención de retener ningún alimento, y es importante decir hoy que los alimentos no están en los depósitos, sino en las escuelas vulnerables. Hay un porcentaje ínfimo, un 1%, que aún está pendiente, pero el 99%, casi la totalidad, ya fue distribuido. Quedaron unos pocos alimentos que pronto una provincia vendrá a buscarlos, pero no están más en los depósitos. Es importante que la gente entienda que nunca hubo un ánimo de retener ningún alimento”, expresó Pettovello en diálogo con Esteban Trebucq por LN+.

Y agregó: “La situación tiene que ver con que, cuando asumimos la gestión, lo hicimos con la convicción de llevar adelante una política alimentaria totalmente distinta a la del gobierno anterior. Ellos compraban alimentos, no tan transparentemente, y se los entregaban a las organizaciones amigas del gobierno porque algunos estaban de los dos lados del mostrador. Por lo tanto, nosotros no íbamos a repetir la misma manera de atacar la crisis alimentaria. Decidimos auditar y atender 4.834 comedores, que existen y fueron auditados previa y posteriormente”.

En este sentido, la ministra apuntó contra Emilio Pérsico, del Movimiento Evita: “Lo ha dicho el mismo Pérsico en una nota: la mujer de un compañero tenía el deseo de tener un comedor y se anotaba. No rendían cuentas, no sabemos a dónde iban los recursos. No había rendición de cuentas; esos procedimientos no transparentes no los podíamos avalar. Decidimos cubrir estas necesidades alimentarias de otra manera, aumentando la Tarjeta Alimentar, la AUH y el Plan Mil Días un mil por ciento. Con esto pasamos a cubrir un 87% de la canasta alimentaria”.

Sobre por qué la Justicia falló en contra del Gobierno en esta causa, replicó: “Hay que preguntarle a la Justicia. En definitiva, yo creo que molestamos a gente que tenía un negocio, y lamentablemente esta gente tiene conexiones con la Justicia y con los medios, ensuciando a Capital Humano, diciendo que nosotros queríamos quedarnos con los alimentos, y eso es mentira. Nunca se venció un alimento. Lo que quisimos, una vez cubierta la emergencia alimentaria, fue dejar esos alimentos para cubrir emergencias climáticas. Nosotros tuvimos que recurrir a la Justicia para utilizar esos alimentos con el objetivo que en un principio tenían. Entonces, se hizo una presentación hasta la Corte, diciendo que la política pública alimentaria corresponde al Poder Ejecutivo y no al Poder Judicial”.

“Hoy estamos atendiendo 4,834 comedores que existen, y seguimos dejando abierta la posibilidad de que comedores existentes y auditados puedan ser asistidos. Se van a seguir asistiendo a medida que nosotros avancemos en una estrategia cada vez más exitosa de asistencia directa a la gente. Sucede que hay personas que no tienen documento. Entonces, estamos buscando la forma de llegar a ellos”, sentenció.

Y completó: “Se hizo negocio con el hambre en la Argentina, mucho. La Justicia está avanzando, lo que pasa es que, para que la Justicia pueda ser efectiva, necesita trabajar sin exposición, para poder hacerlo con tranquilidad”.

En otro tramo de la entrevista, Pettovello habló brevemente de política y se refirió a su relación con Javier Milei, Mauricio Macri y Victoria Villarruel. Sobre el Presidente, sostuvo: “Javier es una persona absolutamente honesta, honesta intelectualmente, y a él la mentira y la injusticia lo sublevan. Lo único que hace es manifestarse fuertemente porque tiene carácter, justamente en esas dos cualidades: enojarse contra la injusticia y contra la mentira. Él lo manifiesta y me parece fantástico. Jamás le diría a alguien que deje de ser como es. Milei es así, y no es malo que lo sea; es una manifestación de su bronca frente a la injusticia y la mentira. Y yo lo entiendo porque me pasa algo similar”.

Del líder del PRO manifestó: “He hablado con él dos o tres veces, no me aconsejó. Hicimos un intercambio; él estaba muy interesado en saber cómo se maneja este mega ministerio. Yo le hablé de Capital Humano. Para un político tradicional es difícil entender cómo es gestionar este mega ministerio, pero en la práctica diaria es mucho más fácil porque no tengo que pedirle los datos a otro funcionario, todo se trabaja dentro de este ministerio”.

Y sobre Villarruel, respondió escueta: “Tengo una muy buena relación. Yo me llevo muy bien con todos”.

En el final, se refirió a las internas que La Libertad Avanza tiene en el Congreso: “Yo creo que en todos los gobiernos ha habido roces y peleas. Creo que nosotros somos un grupo de gente disruptiva, y lo que hacemos es no guardar las cosas debajo de la alfombra. Entonces visibilizamos todo. ¿Se pelean? Sí, se pelean, y eso es algo que traemos como una bocanada de aire fresco a esta nueva política”.

Pettovello también dio definiciones de las áreas que le toca administrar. Por ejemplo, sobre el presupuesto universitario destacó: “Nosotros aumentamos un 270% los gastos de funcionamiento de las universidades, y estamos trabajando en cómo aumentar el sueldo de los profesores. Lo que se tiene que entender en cuanto a un veto presidencial es que hay una columna vertebral, que es la economía, y cuya columna vertebral es el equilibrio fiscal. Si no sostenemos el equilibrio fiscal, todo el sacrificio que hizo la ciudadanía no va a tener sentido, porque no queremos emitir. La educación pública superior no está desfinanciada. Sin embargo, las universidades son autárquicas y manejan su propio presupuesto. También hay que aprender a gestionar mejor los presupuestos y hacerlos más eficientes”.

Acerca de la herencia que recibió en el Ministerio, detalló: “Nos encontramos con una matriz de corrupción que se manifestaba en todas las áreas del Estado. Cada lugar al que entrábamos tenía algo que denunciar, y realmente da la sensación de que se hacía política para lucrar, para hacer negocios, y no para mejorar la vida de la gente. Estamos haciendo todo lo posible por cambiarlo. Hay filtraciones, hay malas prácticas que están muy arraigadas”.

Y agregó: “Eché a mucha gente porque tal vez no era el mejor técnico, pero después también están los malos hábitos. A veces uno no tiene pruebas suficientes para hacer una denuncia, pero percibes que alguien podría estar repitiendo prácticas que se hacían en gobiernos anteriores, y ante la duda, prefiero que se vayan”.

Además, dijo que no le parecía mal que el papa Francisco recibiera a Juan Grabois o a la CGT: “Tiene que recibir a todos. Hablé unas pocas palabras con él cuando fui con la comitiva. El Papa está enterado de lo que pasa en Argentina. Nosotros enviamos informes al Papa y él conoce la situación de la mano de Capital Humano. Le importa mucho”.

Por último, se refirió a los jubilados luego de que Milei vetara la reforma aprobada por el Congreso: “El sistema jubilatorio en Argentina —y nuevamente sin hablar de la herencia recibida, pero sí para que la gente entienda la situación— es un sistema previsional de reparto. Hay más de 4 millones de jubilados que han ingresado por moratoria sin haber aportado al sistema, y hay otras personas que no están registradas y por lo tanto no aportan. El sistema es infinanciable; es una discusión que, tarde o temprano, hay que abordar. Lo que sí está claro es que llevando leyes al Congreso sin financiamiento, no se va a solucionar el problema de los jubilados”.