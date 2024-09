El mensaje de Milei para la oposición: "Estamos resolviendo en un año el desastre que nuestros predecesores generaron"

En un hecho inédito y frente a legisladores y ministros, el Presidente presentó la iniciativa que comenzará a debatirse mañana en comisión.

"No me deja de llamar la atención que dirigentes de todos los colores y banderas nos acusen tan seguido de no tener gestión.. A ellos yo les digo: ¿saben qué? Gestionar no es designar miles de funcionarios en todos los rincones del Estado, cuando la mitad de esas áreas no debería existir", apuntó Javier Milei contra la oposición en su defensa al Presupuesto 2025 en el Congreso.

Y enumeró: "Gestionar es haber evitado la hiperinflación que nos dejaron en puerta; y haberla bajado al 4% mensual. Gestionar es sanear el balance del BCRA y desactivar la bomba de deuda que heredamos. Gestionar es reducir el gasto público de la manera que lo hicimos, en el tiempo récord que lo hicimos".

"Gestionar es echar los 31 mil ñoquis que hemos echado en estos primeros nueve meses. Gestionar es aprobar la boleta única de papel, es eliminar los intermediarios que lucraban con la pobreza y haber eliminado los piquetes y llevar más de cuatro meses sin cortes de calle en el AMBA o haber reducido el 75% de los homicidios en Rosario", destacó.

Milei, en tanto, sostuvo: "En definitiva, gestionar no es 'administrar el Estado', gestionar es achicar al Estado, para engrandecer a la sociedad. Estamos resolviendo en 1 año el desastre que nuestros predecesores, por acción u omisión, generaron durante más de 20 años. Así que cuando los responsables del fracaso nos acusan de no tener gestión, lo llevamos en el pecho con orgullo".