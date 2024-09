Gladys la Bomba Tucumana reveló el secreto del auténtico sabor de las empanadas tucumanas

En su visita a 'Almorzando con Juana', la cantante contó su proyecto gastronómico y brindó algunos consejos sobre empanadas.

Gladys la Bomba Tucumana reveló el secreto de las verdaderas empanadas tucumanas. Invitada a Almorzando con Juana, la cantante contó cómo tomó la decisión de invertir todos sus ahorros en un emprendimiento gastronómico.

A un mes de haber abierto, La Bomba Empanadas Tucumanas, su local de empanadas en Recoleta, la artista habló sobre el desafío de invertir en la Argentina. “Yo soy re cocinera y esto era un sueño que tenía hace un montón, hace 30 años. Hice una gran inversión, a pesar de la situación que vive el país. La verdad es que invertí todos mis ahorros, me jugué la vida ahí”, aseguró y se mostró feliz de haberlo logrado.

Consultada acerca de cómo es una clásica empanada tucumana, la cantante explicó: “La salteña es con papa. Justamente la pica siempre es esa... La salteña tiene papa, la tucumana no. No tiene pasas, no tiene aceituna y no tiene papa”. “Tiene carne cortada a cuchillo, morrón, cebolla normal, cebolla de verdeo y buenos condimentos, que es lo que le da el sabor. Además de una masa espectacular, la masa es todo. Son al horno de barro, pero todavía no lo tengo en el local”, comentó.

A modo de cierre, admitió que no fue nada fácil la apuesta. “Yo pensé que iba a poner un local de empanadas y que iba a hacerlas, pero no se puede porque no son industriales. Mis empanadas son caseras, son artesanales, son hechas por personas. Yo las fabrico en Tucumán, que hay todo un montón de gente que son capos haciendo empanadas, y me llegan en camiones refrigerados”.

Aunque su especialidad son las empanadas tucumanas, la bomba aseguró que en el menú tiene más opciones. “Tengo una para vos que se llama hongos al malbec y te morís. Es un antes y un después. Son deliciosas”, le dijo a Juana Viale, que es vegetariana.