Declaró la hermana de Fabiola Yañez y habló sobre un aborto de la ex primera dama en 2016

Tamara Yañez relató ante el fiscal el episodio y afirmó que ese hecho se llevó a cabo instigado por el expresidente Alberto Fernández. Su testimonio se dio en el marco de la investigación por presunta violencia de género.

Tamara Yañez, la hermana de Fabiola Yañez, aportó hoy a la Justicia precisiones sobre cómo se llevó a cabo un aborto a la ex primera dama en 2016 que, según la acusación, habría instigado el ex presidente Alberto Fernández.

Lo hizo al declarar como testigo en la causa por violencia de género que se sigue contra el ex mandatario. Así lo informó uno de los abogados de la querella, Mauricio D ´Alessandro, en los tribunales federales de Retiro, al salir del despacho del fiscal federal Ramiro González.

“Dio precisiones respecto a quién pidió hacer el aborto, por qué lo pidió”, explicó el letrado a la prensa en relación a ese hecho que, según denunció Fabiola Yañez, ocurrió en 2016 y que se produjo a instancias de su entonces pareja.

D´Alessandro asistió a la declaración de la testigo ya que es parte de la querella junto a la abogada Mariana Gallego, que representa a Yañez.

Según el relato de Tamara, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, en 2016 Yañez le anunció a su familia que estaba embarazada pero Fernández le dijo que “no iba a poder ser”.

El ex presidente le dijo que “lo tenía que suspender”, relató la hermana de Yañez. Y amplió que desde el inicio de la relación “se notaban los malos tratos de Alberto a Fabiola”.

Tamara recordó que llamó a Fernández en una oportunidad para recriminarle el maltrato a Fabiola, a lo que Fernández habría respondido “Sos una pendeja impertinente, con vos no hablo”, y le habría cortado el teléfono.

En ese contexto, según la declaración de Tamara, “fue una mala noticia para la familia cuando Fabiola volvió con Alberto y él fue candidato. Habíamos estado intentado por años sacarla de ese lugar. Nosotros sabíamos cómo era la cuestión, como él se manejaba, que él la menospreciaba”, añadió.

También contó que en junio de 2021 vio a Yañez en Misiones con el ojo morado y, ante la pregunta, la entonces primera dama le habría respondido: “Discutí con Alberto, era de noche y estaba en la cama. Alberto me pegó un manotazo”.

Y relató que en esa ocasión Yañez “se maquilló para salir sin que se le notara el ojo morado”.

“Era habitual la violencia: siempre la hacía callar. Él la hacía callar. La dejaba atrás al caminar, inclusive en actividades oficiales. Hostigamiento y maltrato siempre hubo”, dijo la testigo.

También consignó otro hecho de violencia que se suma al episodio de Misiones en 2021.

Según su relato, fue en el chalet presidencial, donde “hubo gritos muy fuertes de Alberto, agarrones; la agarra del brazo y se la lleva a su habitación”.

También declaró que el ex presidente “culpaba a Fabiola de la filtración de la foto de la fiesta de Olivos” durante la pandemia y también de la derrota en las elecciones legislativas de 2021.

“La tenían encerrada, le cortaron actividades y ahí es cuando empeora su cuestión personal porque se la pasaba encerrada”, relató.

Y aportó que Yañez “como no se podía ir de la Quinta de Olivos, se fue a la Casa de Huéspedes. En la casa principal era insostenible. Alberto no dejaba que se fuera de la Quinta hasta el final del mandato. A Fabiola nadie la ayudaba, al contrario, la dejaban excluida”.

“Mi mamá me decía: nos tenemos que cuidar. Alberto siempre se jactó de su poder como Presidente y que se no le podía decir nada. Siempre había que darle la razón”, detalló la hermana de la ex primera dama.