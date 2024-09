Javier Milei apuntó contra Riquelme por la derrota de Boca ante River: “No hay tal cosa como un almuerzo gratis”

El Presidente habló de “pagar los costos”, luego de que el club que preside el ex futbolista perdiera por 1 a 0 en la Bombonera.

El presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para apuntar contra Juan Román Riquelme, tras la derrota de Boca en el superclásico. El líder de La Libertad Avanza ya se había expresado en contra del liderazgo de ex futbolista cuando votó a favor del candidato de Mauricio Macri en las últimas elecciones del club.

“No hay tal cosa como un almuerzo gratis. En la economía, como en la vida misma, podés hacer todo lo que quieras, lo que no puedes es evitar pagar los costos”, expresó Javier Milei en sus redes sociales.

La frase de Milei es una variación de otra muy popular entre los economistas ortodoxos acerca de que “no hay almuerzos gratis” (There is no such thing as a free lunch) y de hecho adoptada como un título de un libro de ensayos sobre política pública por Milton Friedman, el padre de la llamada “Escuela de Chicago” y uno de los economistas más admirados por Milei.

No es la primera vez que el Presidente se involucra en la política del club Boca Juniors. De hecho, en diciembre del año pasado se acercó a las instalaciones para votar a favor del candidato de Mauricio Macri, Andrés Ibarra.

Los comicios en el Xeneize iban a llevarse a cabo inicialmente el 2 de diciembre, pero fueron postergados por distintas presentaciones judiciales hasta que finalmente se celebraron en el campo de juego de la Bombonera el domingo 17 de diciembre. Riquelme ganó unas elecciones históricas ante la fórmula que encabezaron Andrés Ibarra y Macri. El ídolo sacó 30.318 votos contra los 15.949 que tuvo la fórmula opositora.

En total, hubo 46.402 socios que concurrieron para expresarse en las urnas en los comicios más concurridos de la historia del fútbol argentino en el nuevo milenio y uno de los más significativos en el mundo después de lo sucedido en el Barcelona de España en 2010 (57.088 votantes), 2021 (55.611), 2003 (50.745) y 2015 (47.270). Con sus 30.318 votos a favor, Riquelme fue uno de los presidentes más votados detrás de los 35.021 apoyos que recibió Sandro Rosell en Barcelona en el 2010 en las elecciones más populares del fútbol a nivel mundial.

El jefe de Estado dijo que su presencia en la Bombonera fue además un gesto de “gratitud” hacia su ídolo, Martín Palermo, quien hubiera sido nominado como director técnico si la oposición triunfaba en los comicios. “Se llama gratitud, yo he sido fanático de Palermo toda la vida y el día del gol con la muleta no me caí a la cancha porque mi papá me agarró del cinturón”, recordó en alusión al tercer gol del Titán en el histórico triunfo 3-0 del Xeneize ante River en la Copa Libertadores del 2000.

“Yo sabía cuál iba a ser el resultado, pero sin embargo fui por una cuestión de batalla cultural”, introdujo. “No sólo que fui sabiendo que iba a ganar (Juan Román) Riquelme, sino que además sabía efectivamente que me iba a mandar a escrachar”, dijo Milei luego de conocer el resultado de las elecciones.

Y amplió: “Fueron 20 personas a putearme. Yo sabía que iba a pasar, que iban a mandar a gente a putearme, ¿pero me tengo que dejar intimidar por un conjunto de patoteros?”. Al mismo tiempo que detalló por qué profundizó su apoyo a la fórmula que encabezaron Andrés Ibarra y Macri: “En la vida hay que ser leal. Hay que tener lealtad. Macri tuvo un gesto muy noble y desinteresado ayudándome a mí, ¿cómo no voy a ir yo a ayudarlo?”.