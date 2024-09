Pekerman salió a bancar a Riquelme: “Siempre va a defender el fútbol”

El exentrenador de Juan Romón ponderó al presidente de Boca en medio de las críticas por su gestión deportiva.

José Pekerman, ex técnico de la Selección Argentina, expresó su admiración por Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, en una reciente entrevista. El DT destacó la profunda conexión que los une desde sus primeros años en el fútbol, resaltando la pasión y el compromiso del ídolo xeneize en su rol dirigencial.

“No me lo imaginaba como entrenador… y tampoco como presidente de Boca. Esa sí que no me la esperaba”, confesó el entrenador, aunque dejó en claro que siempre confió en que Riquelme defendería al fútbol en cualquier posición.

El técnico hizo hincapié en las dificultades que Riquelme enfrentó desde joven, conviviendo con constantes críticas a lo largo de su carrera: "Él siempre convivió con la grieta, desde chico. Tenía un gran talento, pero yo ya vislumbraba que iba a sufrir mucho".

Pekerman explicó que, a pesar de su innegable calidad en la cancha, Román siempre fue un jugador que dividía opiniones: "Frente al mismo partido, algunos decían que Román había sido fantástico, y a otros no les había gustado nada. Él divide".

Esta polarización, según Pekerman, es algo que tanto él como Riquelme han compartido en sus trayectorias, ya que el técnico también fue criticado en su momento: "Decían que yo estaba ahí porque era buenito, porque no tenía carácter, pero en realidad tuve la fuerza para cambiar muchas cosas".

Además, Pekerman recordó el ofrecimiento que le hizo Riquelme en 2023 para tomar el mando de Boca tras la salida de Jorge Almirón. Aunque la llegada de Pekerman no se concretó, el entrenador valoró el respeto mutuo que mantiene con el presidente del club: "Siempre mantuvimos un buen diálogo y podemos decir las cosas tal cual son, con respeto. Él conoce el momento que está viviendo, y no coincidimos. La elección no fue la que se rumoreaba".

Pekerman dejó en claro que la decisión final fue tomada en buenos términos y destacó la transparencia en la relación entre ambos.