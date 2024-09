Wado de Pedro lanzó una fuerte crítica a Kicillof: "En 2015 teníamos un ministro..."

Durante una conferencia en la Universidad Austral, el senador hizo autocrítica sobre la gestión del kirchnerismo en la que mencionó la falta de vínculo con el sector industrial y de una “visión productiva”.

La interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo a partir de las declaraciones del senador Eduardo “Wado” de Pedro, uno de los dirigentes más cercanos a Máximo Kirchner, quien lanzó una fuerte crítica contra el gobernador Axel Kicillof.

Durante una conferencia en la Universidad Austral, de la que también participaron Martín Menem y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, De Pedro hizo autocrítica sobre la gestión del kirchnerismo en la que mencionó la falta de vínculo con el sector industrial y de una “visión productiva”.

Fue en ese momento en que, sin nombrarlo, cruzó a Kicillof: “En 2015 teníamos un ministro de Economía que no hablaba con los empresarios”.

El dardo del exministro del Interior, uno de los máximos referentes de La Cámpora, llega días después del acto que encabezó Máximo Kirchner el último viernes en La Plata, al que Kicillof no estuvo invitado. Así lo reconoció el propio gobernador: “Respecto a la unidad del peronismo, nosotros estamos abiertos. Participamos de cuanto encuentro y actos a los que somos invitados”.

Máximo había reavivado la interna con un acto en la capital provincial en el que cuestionó “la unidad por la unidad” y advirtió, en referencia a los sectores que impulsan una futura candidatura presidencial de Kicillof: “Ahora resulta que Cristina no tiene que hablar porque eclipsa a otras figuras. Tranquilos, no hay que apresurarse”.

La interna del peronismo viene de larga data y la derrota en las urnas en 2023 profundizó la grieta. Tampoco logran cerrar filas como oposición a Milei, mientras discuten liderazgos con miras a 2027. Antes habrá una parada obligada en 2025, que apura las discusiones en el territorio.

En el escenario actual, el gobernador busca posicionarse como uno de los principales opositores, impulsado también por un dato no menor: transita su segundo mandato y no podrá ir por otro más. En ese camino, los intendentes, ministros y legisladores alineados con él meten presión a propios y ajenos.

Claro que esa puja por el liderazgo del peronismo bonaerense -y nacional- no es posible sin rispideces. Así es que en la provincia de Buenos Aires se da una guerra fría con La Cámpora, que por momentos recrudece en intensidad. La decisión de la Provincia, por ahora, es no responder en público a los ataques del hijo de Cristina Kirchner, o al menos no confrontar directamente.

Por otra parte, durante el acto de este martes en la Universidad Austral, De Pedro fue consultado sobre la necesidad de generar consensos para lograr reformas. Analizó: “Me cansé de esta Argentina pendular. Como ministro del Interior promoví algunos acuerdos sobre cuál es la matriz productiva que deberíamos no tocar por lo menos por 20 años”.

El exministro del Interior retomó además los últimos comunicados de Cristina Kirchner contra el Gobierno de Javier Milei. “El valor de la moneda es central. Cristina viene convocando a sentarnos para ver cómo se soluciona el problema de una economía bimonetaria. Milei dice que es con déficit cero. El único que dijo que le parecía interesante fue Miguel Ángel Pichetto”, sentenció.