Escándalo real: la historia de las fotos del rey Juan Carlos con la vedette Bárbara Rey

Las fotografías inéditas de Bárbara Rey y el rey Juan Carlos en uno de sus encuentros furtivos han dado la vuelta al mundo tras su publicación en una revista neerlandesa. Aunque el romance entre el exmonarca y la vedette ya se conocía, esta es la primera vez que ven la luz pruebas de aquellas citas que se producían en la vivienda de la artista en Madrid.

Lo cierto es que esas instantáneas habían recorrido las redacciones de la prensa española y su presunto autor, Ángel Cristo Jr., había hablado de su existencia en varias ocasiones. De hecho, ha sido el propio hijo de Bárbara el que ha hecho llegar este material a la revista Privé para demostrar, según sus palabras, que lo que contó era cierto.

Según han asegurado en Espejo Público, en el reportaje del citado medio Ángel explica que el día que se produjo ese encuentro entre Juan Carlos y Bárbara, su madre le dijo “tú hoy no vas a la escuela, me tienes que hacer estas fotografías. Creo que no me traicionarías”.

El hermano de Sofía Cristo relata que accedió a hacerle ese favor a su madre porque “le había dicho que este hombre le había engañado y era muy malvado, y quiso ayudarle”, tal y como han narrado en el espacio matinal de Antena 3.

Las fotos del escándalo

Así, Bárbara Rey y su hijo lo prepararon todo para cuando llegara el momento, acondicionando la escena y buscando la zona desde la que poder tener la mejor toma sin que el entonces monarca se diera cuenta de que estaba siendo fotografiado. “Según mi madre, esas fotos valían millones y sería un desastre si no saben hacerlas”, dice el primogénito de la vedette en su entrevista.

“Tenía que seguirles desde el porche, hasta la barbacoa, en la piscina. Estaban en actitud romántica. Hago todas las fotos que puedo. Un carrete tras otro. Mi miedo es que el rey pudiera darse cuenta de que estaba haciendo fotos porque miraba mucho a cámara. Cuando acabé, me fui a casa de mi vecina Jenny Llada y me puse a ver ‘Los caballeros del zodiaco’, mis dibujos animados favoritos”, dice Ángel Cristo sobre su papel en aquella cita furtiva.

Material sensible

La relación entre el rey Juan Carlos y Bárbara Rey hizo correr ríos de tinta desde los años 90. Y es que las fotografías desveladas por Ángel Cristo Jr., que fueron tomadas en mayo de 1994, podrían no ser las únicas pruebas del romance entre el emérito y la artista, ni las más escandalosas.

Tal y como relató Emilio Alonso, exdirector del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), en el libro El jefe de los espías, Bárbara chantajeó en varias ocasiones al rey, amenazando con hacer público material que demostraría sus encuentros.

El primer chantaje se produciría, precisamente, en 1994. Según relata Alonso, el propio monarca le llamó para informarle de que había tenido una cita con Bárbara Rey en la que había tenido “algún gesto con ella”, como tocarle un pecho, y que varios días más tarde alguien había llamado a Zarzuela para decir que tenía fotos de ese encuentro y pedía 100.000 dólares para no publicarlas.

Tres años después, el entorno de Bárbara volvería a poner en un brete a la Casa Real. Siempre según la versión del exdirector del CESID, la vedette tenía en su poder “una conversación telefónica grabada con el rey”, además de “tres vídeos tomados en su casa. El primero en el comedor, el segundo en la cama y el tercero también en la cama”.

Ante la amenaza de que ese material viera la luz, finalmente se llegó a un acuerdo por el que Bárbara recibiría “100 millones de pesetas de entrada y 50 al año, en porciones mensuales, durante 10 años”. Tal y como explicó: “Las aportaciones mensuales las pagará el CESID. Los 100 millones aún no se sabe”.