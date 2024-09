Se cumplieron 14 años de la partida de Romina Yan: Cris Morena eligió compartir un video con algunas fotos de su querida hija

La actriz murió en 2010, a los 36 años, y causó gran conmoción en el ambiente del espectáculo. Desde aquel día, Cris Morena y Gustavo Yankelevich, sus padres, la recuerdan en cada nuevo aniversario.

Este sábado 28 de septiembre se cumplieron 14 años de la partida de Romina Yan. La actriz murió en 2010, a los 36 años, y causó gran conmoción en el ambiente del espectáculo. Desde aquel día, Cris Morena y Gustavo Yankelevich, sus padres, la recuerdan en cada nuevo aniversario.

Esta vez, la productora de contenidos infantojuveniles eligió compartir un video en redes sociales con algunas fotos de su querida hija, enmarcada en un recuadro azul con velas y mariposas. A medida que iban pasando las fotos, su voz en off leía las sentidas palabras que escribió para Romina, al cumplirse un nuevo año del día en el que recibieron la peor noticia.

“Hijita amada, hoy estás más que siempre en mí. Sos presencia permanente que me abre el corazón, me lo agranda, me duermo con vos y me despierto con vos”, comenzó el mensaje. Luego, hizo una impactante revelación sobre la relación que aprendió a construir con su hija desde otra dimensión: “Sé que estás porque aprendí a sentirte”.

“Nuestro amor se agranda porque tu compañía es eterna. Y te voy a elegir en todas mis vidas, hijita. En todas, Ro. Te amo, Mamita”, concluyó la dedicatoria que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

Muchas figuras del medio dejaron sus mensajes de apoyo en esta fecha tan especial, entre ellos destacaron el de Benjamín Rojas, uno de sus actores predilectos, que escribió “eterna Ro”, mientras que Nicolás Vázquez y Georgina Barbarossa, entre otros, les dejaron emojis de corazones.