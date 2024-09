Mensaje categórico de La 12 en medio de la crisis de Boca: “Nunca hicimos política”

La barra xeneize rompió el silencio en medio de los problemas deportivos del club.

En medio de la crisis futbolística y la salida de Diego Martínez como entrenador de Boca, la barra brava del club, liderada por Rafael Di Zeo, se pronunció por primera vez a través de un contundente comunicado en sus redes sociales. Mediante su cuenta oficial de Instagram (@lanro12oficial), dejaron en claro su postura respecto a los pedidos de los hinchas de intervenir en la gestión de Juan Román Riquelme.

"Les hacemos un recordatorio a todos los que mandan mensajes pidiendo que saquemos a la dirigencia actual, a los que piden que 'hablemos' con los jugadores, que fueron elegidos hace menos de un año por la gente", manifestaron en el comunicado. La publicación fue en respuesta a los crecientes mensajes que solicitaban una acción directa de la barra sobre la situación actual del club.

Además, ratificaron su posición de no involucrarse en la política del club, enfatizando: "Nunca hicimos política en esta página ni lo vamos a hacer. Es la página de los dueños de la historia, del Jugador Número 12, de los hinchas de Boca. Boca por encima de todo, siempre". Con esto, la barra dejó en claro que su rol se mantendrá enfocado en lo que sucede en la cancha, evitando influencias en la gestión dirigencial.

El intento de Di Zeo por ser dirigente de Boca

Cabe recordar que, en julio de 2023, Di Zeo fue presentado como posible candidato a presidente de Boca con el lema "todos contra Boca, Rafa contra todos". Sin embargo, en el último momento, no oficializó su candidatura. "Me gustaría ser dirigente de Boca. Si pudiera, participaría en estas elecciones... Me encantaría ayudar a Boca desde otro lado", había expresado en su momento el líder de La 12.