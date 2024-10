Mito o realidad: ¿el consumo de chocolate provoca acné?

Las creencias populares afirman que la aparición de granitos en la piel está directamente relacionada con la alimentación. La ciencia ha tratado de esclarecer este debate mediante estudios más exhaustivos.

¿Realmente el consumo de chocolate causa acné? Este ha sido un mito extendido durante años. El impacto de la alimentación en la piel va más allá de las comidas grasas o azucaradas. Si bien ciertos ingredientes pueden afectar la salud de la piel, lo más importante es comprender cómo funcionan estos procesos a nivel interno y cómo varían según cada persona.

Durante años, la relación entre el chocolate y los brotes de acné ha sido objeto de numerosos estudios. Lo interesante es que, a pesar de la cantidad de investigaciones, no existe un consenso definitivo. Un informe de la American Academy of Dermatology (AAD) sugiere que no hay una relación directa entre el chocolate y el acné, aunque aclara que algunos ingredientes dentro de ciertos tipos de chocolate podrían tener un impacto en individuos sensibles.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El tipo de chocolate importa

No todo el chocolate es igual. Uno de los factores importantes a considerar es la composición de los chocolates que se consumen. El chocolate negro, por ejemplo, tiene altos niveles de cacao y contiene menos azúcar que las versiones de leche o chocolate blanco. El azúcar y los lácteos, según varios estudios, podrían tener un efecto más directo sobre la salud de la piel que el cacao en sí mismo. La AAD menciona que las dietas con alto índice glucémico, es decir, aquellas ricas en alimentos procesados, azúcares refinados y productos lácteos, podrían exacerbar problemas cutáneos.

¿Qué sucede en el caso del chocolate con leche? El azúcar añadido y la leche pueden aumentar los niveles de insulina, lo que puede causar una producción de sebo mayor en la piel. Este exceso de sebo, junto con la acumulación de células muertas, puede obstruir los poros y llevar a la formación de granitos. Sin embargo, esto no significa que el chocolate sea el único culpable.

Factores que sí influyen en la aparición de acné

Más allá del consumo de chocolate, existen otros factores comprobados que sí están relacionados con la aparición del acné. Algunos de estos incluyen:

Cambios hormonales , especialmente en la adolescencia o en mujeres durante el ciclo menstrual.

, especialmente en la adolescencia o en mujeres durante el ciclo menstrual. Estrés , que puede aumentar la producción de hormonas como el cortisol.

, que puede aumentar la producción de hormonas como el cortisol. Uso de productos cosméticos comedogénicos que obstruyen los poros.

que obstruyen los poros. Hábitos de higiene inadecuados que favorecen la acumulación de bacterias en la piel.

Según la Clínica Mayo, los estudios han encontrado que llevar una dieta balanceada, baja en azúcares refinados y productos lácteos, puede tener un efecto positivo sobre la salud de la piel. Asimismo, los alimentos ricos en antioxidantes y grasas saludables, como el pescado y los frutos secos, pueden promover una piel más clara y menos propensa a brotes.

¿Deberías dejar de comer chocolate?

A pesar de las investigaciones, no hay razones contundentes para eliminar el chocolate de la dieta, al menos no por miedo a los granitos. El Journal of the American Medical Association (JAMA) concluyó en un análisis que el chocolate, en su forma más pura, no es un causante directo del acné, aunque siempre es recomendable moderar el consumo de productos azucarados.

Si experimentás brotes frecuentes después de comer chocolate, es posible que sea una respuesta individual a ciertos componentes como los lácteos o el azúcar. En esos casos, puedes optar por chocolate con mayor contenido de cacao, o incluso versiones sin azúcar ni leche. La clave está en llevar una dieta equilibrada, priorizando alimentos que favorezcan la salud integral y la de tu piel, mientras disfrutas del chocolate con moderación