Escándalo: un ex futbolista del Real Madrid se tatuó el nombre de su bebé y le avisaron que no era el padre

La madre de la bebé y expareja del jugador hizo una prueba de ADN. Había mantenido una relación paralela con un repartidor de comidas.

Vinicius Tobias, ex futbolista del Real Madrid, quedó envuelto en un escándalo luego de que se conociera la noticia de que no es el padre del bebé, el cual lleva tatuado su nombre. Ingrid Lima, una conocida influencer, fue quien lo anunció vía redes sociales luego de realizarle la prueba de ADN a la niña.

Según indicó el portal LeoDias, la mujer tenía una relación con un repartidor de açaí mientras aún estaba vinculada sentimentalmente con el joven jugador brasileño de 20 años. Este romance paralelo ocurrió durante el tiempo que Ingrid y Vinicius Tobias todavía eran pareja, apuntó dicho medio.

El caso ha captado la atención no solo por la infidelidad de Ingrid, sino también porque se descubrió que Vinicius Tobias también había sido infiel durante su noviazgo con la joven influencer. Este intercambio de traiciones fue un tema candente en las redes sociales y medios de comunicación, donde se viralizaron las imágenes de la pareja cuando anunció la llegada del bebé y del tatuaje de “Maitê de amo” que lleva en su cuerpo el futbolista.

Ingrid Lima fue quien compartió en sus redes sociales la información. La modelo contó que, tras el nacimiento de su primera hija, Maitê, decidió realizar una prueba de ADN para confirmar la paternidad de la niña. Los resultados mostraron que Vinicius Tobias no es el padre biológico, lo que ha añadido otra capa de complejidad a la situación, ya que el jugador había llegado a tatuarse su nombre en su cuerpo como muestra de cariño a la bebé.

“Como ya todo el mundo sabe, Vinicius y yo hace tiempo que no estamos juntos, y durante estas idas y venidas tuve una relación con alguien. Decidimos hacer un (examen) de ADN y Maitê no es hija de Vinicius”, publicó Ingrid en sus stories. “Les pido sinceramente que dejen de atacarlo, fue por pedido mío que no asistiera al parto y no publicara nada sobre Maitê hasta que se hiciera el examen. Vinicius y yo ya nos sentamos y hablamos amistosamente. Le deseo lo mejor del mundo, que pueda continuar su vida en paz”, continuó la influencer.

Luego de dar a luz, Ingrid Lima le rindió homenaje a su hija en Instagram. “Naciste de mí y yo renací de ti, gracias por darme el título más importante del mundo, te estaré eternamente agradecida por elegirme para ser tu mami, te amo hasta el fin de los tiempos”. Vale recordar que la ex pareja del actual jugador del Shakhtar Donetsk había sido mundialmente reconocida en 2021 tras quedar atrapados en un hotel en el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania.

“El plan dio sus frutos, la luz de la paternidad brillará sobre nosotros. Hoy queremos expresar nuestra inmensa gratitud, la vida nos concedió el privilegio de cuidar y amar a un pequeño ser tan especial, los cambios de pañales, las noches en vela y las sonrisas infinitas, estamos listos para esta nueva etapa, la prueba fue positiva y nuestro pequeño milagro llegará pronto”, había sido el posteo compartido por la pareja cuando se anunció la llegada del bebé.

Luego de haber sido cedido dos años al Merengue, donde disputó 61 partidos con el Real Madrid Castilla, dio ocho asistencias y no marcó un gol, Vinicius Tobias retornó en junio de este año al elenco de la Liga Premier de Ucrania, donde arribó en 2022 y tiene contrato hasta el 2029.

Hasta el momento, el futbolista que inició su carrera en las inferiores del Inter de Porto Alegre, no se expresó tras conocerse el resultado de la paternidad. En tanto, según publicó el portal LeoDias, hubo un intento de contactar a Ingrid Lima para obtener su versión de los hechos, pero ella se negó a responder a las preguntas sobre su relación con el repartidor de açaí, Vinicius Duarte.