Patricia Bullrich anticipó que no será candidata en 2025: "No tengo ningún interés en volver al Congreso"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó este sábado que no será candidata en 2025. Expresó que se siente cómoda en el Ejecutivo, pero admitió que la decisión final se tomará de acuerdo a la estrategia del oficialismo. "No tengo ningún interés en volver a las Cámaras", reveló.

"La verdad es que no, no voy a ser candidata. A mí me parece que siempre el ejecutivo es un lugar donde vos podés cumplir un montón de sueños a muchísimos argentinos", aseguró Bullrich. Sin embargo, admitió que la candidatura todavía no está descartada del todo. "Uno juega en un equipo y lo que el equipo diga yo haré", afirmó.

A pesar de esta posibilidad, Bullrich dejó en claro en una entrevista en CNN Radio, que su deseo no es volver al Congreso. Incluso dijo que ve poco probable que el presidente Javier Milei le pida ser candidata. "Si uno analiza la importancia de la seguridad en un país y un diputado más o menos, creo que va a estar claro ¿no?", señaló.