Darío Barassi mostró su nuevo look y sorprendió a su hija: “Liberada la pelada”

El conductor se alejó temporalmente de la televisión para embarcarse en un nuevo proyecto que requirió un corte de pelo inusual, y compartió un video con la reacción de su hija.

En un giro inesperado de su carrera, Darío Barassi dejó atrás su imagen habitual para enfrentarse a un reto que lo saca completamente de su zona de confort. Alejado de la pantalla chica en los últimos días, se lanzó de lleno al género policial con la serie Gutiérrez is mai neim, un proyecto que combina la investigación criminal con el humor absurdo. Su cambio de imagen sorprendió tanto a sus seguidores como a su propia hija, tal como lo demostró en las últimas horas.

En un video compartido a través de su cuenta de Instagram, en que se lo puede ver con mucho menos pelo de lo que es su look habitual, el intérprete se mostró relajado en un sillón mientras su hija se encontraba con él, riéndose, ante lo que el mayor realizó una advertencia que lejos estuvo de calmar la situación: “No se te ocurra decirme ‘pelado’”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Fue entonces que la menor comenzó a repetir la palabra sin cesar. Para tratar de aquietar las aguas, él no dudó en destacar que en todo caso ella era “la hija del pelado”, en un momento humorístico que dejó registrado y decidió compartir con sus casi 5 millones de seguidores, con un texto que acompaña: “Liberada la pelada socialmente, empieza el contenido familiar, pero no apto para sensibles capilares. Este video se llama chanchito colorado”.

De inmediato los comentarios no se hicieron esperar y desde las razones que lo llevaron a adoptar ese nuevo look o los cuestionamientos por su ausencia transitoria en la pantalla chica eras las que más se repetían. Tampoco faltaron los que se mostraron desorientados por lo que estaban viendo: “¿O sea que usabas quincho?”, “¿Es un filtro?”. “¿Que te pasooo? Volvé, te extraño” o incluso “Ahora me quedo la intriga si te afeitaste o sos así normalmente”, puede leerse en el posteo.