Crítica de "La gran escapada"

Última aparición de estas dos leyendas de la actuación a quienes dirigió Oliver Parker. La actriz falleció poco después del rodaje y el actor, de 90 años, ha anunciado su retirada. Un placer verlos juntos.

Los que tienen/tenemos la suerte de peinar canas -otros ya perdieron la pelambrera por el camino- seguro que recuerdan aquellos duelos de los 90 entre películas que tenían un punto de partida similar. ¿Quieres meteorito que se va a estrellar contra la Tierra? Pues tenías 'Armaggedon' vs 'Deep Impact'. ¿Que te apetece un volcán o volcanes con mucha mala lava? Pues ahí estaban 'Dante's Peak' y 'Volcano'. Y mira tú por dónde, llega el 2024 y aterrizan en nuestros cines, y con meses de diferencia, dos películas que tienen como base la misma historia. La de Bernard Jordan, un casi nonagenario veterano de la Segunda Guerra Mundial, que dejó la residencia de ancianos donde residía junto a su esposa por unos días para asistir, sin que solo ella lo supiera, a la conmemoración del Día D que se organizó en junio de 2014 en Normandía, escenario del principio del fin de la contienda. Y que se convirtió en una celebridad por una gesta/temeridad que ocupó portadas de periódicos y noticiarios televisivos.

La primera de ellas, 'El último soldado', estrenada a primeros de año y que cambió el nombre del protagonista y lo convirtió en viudo, tenía a un Pierce Brosnan cargado de maquillaje como el veterano Jordan, mientras que la segunda, más fiel a la historia real aunque se tome también sus licencias, tiene una pareja de excepción que le da un valor superior a la propuesta: Michael Caine y Glenda Jackson.

Son dos leyendas del cine, dos intérpretes de pura raza, de origen modesto, con un talento inmenso, rebosantes de carisma y ganadores de dos Oscars. Pero es que además, hay un añadido que todavía engrandece mucho más la película: se trata de la última película de ambos. De Glenda Jackson porque falleció meses después del rodaje, y de Michael Caine porque decidió retirarse de la actuación a sus 90 años. Es un placer verlos compartir plano, aunque no lo hagan todo lo deseado, casi 50 años después de hacerlo en 'Una inglesa romántica', y dando vida de nuevo a un matrimonio. Pero también lo es viéndolos cada uno en su parte de la historia. Dando toda una lección de interpretación con esas cuerpos cansados, esas miradas que lo dicen todo, ese genio magistral que exhibían para dar vida a esa pareja que ha vivido toda una vida juntos, que han superado todo tipo de vicisitudes, incluida una guerra.

Porque no nos engañemos: sin ellos y lo que representa su presencia, la cosa no pasaría de telefilme discreto. Sí, Oliver Parker, un artesano todoterreno que sin ser un Stephen Frears, sabe lo que se trae entre manos, aunque películas memorables en su filmografía no hay ninguna. Y no cae en el sentimentalismo torpe. Pero los 'flashbacks' son bastante rudimentarios, y la puesta en escena es funcional y punto. Pero... ¿para qué quieres más si tienes a dos monstruos compartiendo juntos ese último viaje cinematográfico? Dos intérpretes que nos han hecho soñar y gozar como pocos. Gracias. Muchas gracias. De corazón.

