La hija de Yuyito González contó el regalo que le hizo a Milei por su cumpleaños: “Medio pobretón”

El pasado 22 de octubre, el Presidente de la Nación cumplió 54 años. El mandatario terminó su día junto a su actual pareja en Olivos y su “hijastra” dio detalles del festejo.

Brenda Di Aloy se presentó este viernes en el Cantando 2024 (América) y habló sobre su madre, Yuyito González, en la previa. Mientras mencionaba que nadie de la familia había ido a verla, la producción pasó imágenes del festejo de cumpleaños de Javier Milei junto a la exvedette.

Fue en ese momento donde la joven fue consultada por el regalo que le hizo al presidente de la Nación. “Le regalamos un neceser con sus iniciales, viste que él viaja mucho... pensamos en algo útil porque es una persona que tiene todo”, dijo Brenda.

Florencia Peña tomó el micrófono y comentó: “¿Un neceser? Medio pobretón, dejame que te lo diga”. “Mi hermana fue la que se encargó, yo solo puse la cara”, respondió entre risas la participante.

“Era un neceser de cuero y estaba bueno, era algo útil... ¿Qué le hubieses regalado vos?”, le preguntó la influencer a la conductora del programa. Entre risas, Florencia acotó: “No, ni idea, paso”. “Te maté con la pregunta”, sostuvo Di Aloy.

La hija de Yuyito contó también que su hermano, que fue quien más se encariñó con Milei, no le regaló nada. “Me parece medio pobretón, si me decís que lo compré sola bueno, pero juntar plata entre tres y comprar un neceser me parece pobretón”, insistió la conductora del ciclo.

“Se lo tendrían que habe regalado con un montón de cosas adentro”, sugirió la presentadora después de su comentario. En ese momento, Marcelo Polino tomó el micrófono y dijo: “Flor, ya lo dijo el presidente... no hay plata”.

“Es verdad, no hay guita. Mi mamá le regaló esa torta con corazones”, señaló Brenda Di Aloy. Para cerrar, Flor Peña sostuvo: “Le tendrían que haber dicho que no hay plata y por eso no hay regalo tampoco”.