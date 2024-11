La jueza Preska recibió un pedido del Gobierno de EEUU para que Burford no se quede con acciones de YPF

El Departamento de Justicia de EEUU presentó un escrito en la causa por la expropiación de la empresa. Argentina ya fue condenada en primera instancia a pagar más de USD 16.000 millones.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó hoy un escrito a favor de la Argentina en el caso de la expropiación de YPF.

En el documento oficial, ante el estrado de la jueza Loretta Preska, del segundo distrito de Manhattan, se pide que los argumentos de Burford Capital, que solicitó quedarse con las acciones de la petrolera, no sean tenidos en cuenta.

Burford, un bufete de abogados inglés que es especialista en adquirir demandas de países soberanos, es el principal ganador de la sentencia en primera instancia por la que Preska condenó a Argentina a apagar más de USD 16.000 millones por haber expropiado mal YPF en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta.

El guiño del gobierno americano de Joe Biden para el país llegó justo el día en que se confirmó que Donald Trump será el próximo presidente de ese país.

En la presentación, que firma Damian Williams, fiscal de EEUU para el Distrito Sur de Nueva York, se asegura que conceder la orden de “turnover” de las acciones de YPF que piden los demandantes violaría las normas de inmunidad soberana de ese país. Y le recomienda a Preska que rechace esa solicitud.

También hace foco en que la opinión de larga data del gobierno estadounidense es que sus jueces no tienen competencia para ejecutar bienes de estados extranjeros. “La medida cautelar y la orden solicitadas por los demandantes que exigen a Argentina sobre su propiedad soberana ubicada en su propio territorio violaría leyes de inmunidad soberana y no debería ser concedida por la Corte”, dice el escrito de 10 páginas.

“El Departamento de Justicia le dice a la jueza Preska que conceder la orden de turnover de las acciones de YPF que piden los demandantes violaría las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos y le pide a Preska que rechace el pedido. Dice también que la opinión de larga data del gobierno estadounidense es que los jueces de Estados Unidos no tienen competencia para ejecutar bienes de estados extranjeros ubicados fuera de Estados Unidos. Ese es el caso de las acciones de YPF que son propiedad del Estado argentino porque son acciones que se encuentran en Argentina, en el registro de la sociedad, y no cotizan en Nueva York”, le dijo a Infobae Sebastián Soler, especialista en el caso y ex Viceprocurador del Tesoro del gobierno anterior.

Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, agregó que este amicus curiae del Gobierno de EEUU en el caso de la expropiación de YPF era esperado. “Se argumenta que el pedido viola leyes norteamericanas y, al mismo tiempo, abre las puertas para que haya algún tipo de reciprocidad y Argentina, en el futuro, pueda hacer lo mismo con alguna empresa, o un activo soberano norteamericano. Esto no afecta el fallo de los 16.000 millones, no afecta al alter ego y esto no afecta la apelación”, aseguró.

La referencia de Maril corresponde a otras dos instancias de esta causa. Una se cursa en el propio estrado de Preska y tiene que ver con otro pedido de Burford: que la corte reconozca el alter ego entre el Estado argentino e YPF y otros organismos, como el Banco Central. Con ese pedido, el demandante intenta demostrar que la empresa y Argentina “son lo mismo”. Preska deberá resolver al respecto.

La otra instancia mencionada tiene que ver con la apelación de la sentencia en primera instancia. La misma cursa en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York y tendría una resolución recién el año próximo. Allí el país asegura que el fallo condenatorio de Preska no es correcto, entre otros, por los motivos de soberanía.

Tsunami

Días atrás, el influyente diario británico Financial Times publicó un artículo en el que advierte por un “tsunami” de juicios contra el Estado argentino por miles de millones de dólares que podrían complicar el programa que puso en marcha el presidente Javier Milei.

“Demandas por decisiones tomadas por gobiernos anteriores, desde expropiaciones hasta cambios en los pagos de bonos, están avanzando en tribunales de Estados Unidos y Europa, y los demandantes están presionando al gobierno para que negocie. Mientras Milei dice que pagará las obligaciones de su país, a puertas cerradas los funcionarios advierten que el gobierno luchará hasta el final para reducirlas y proteger los escasos recursos de Argentina”, dice la nota.

El juicio más grande de ese “tsunami” es, por lejos, el de la expropiación de YPF.