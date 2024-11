Comenzó la reunión con los gremialistas aeronáuticos luego de los paros salvajes y el ultimátum del gobierno nacional

“En la Argentina se sale laburando, no parando y extorsionando”, aseguró el Presidente esta mañana.

Hoy 16:39

Javier Milei dijo este viernes que “en la Argentina se sale laburando, no parando y extorsionando” al aludir a los sindicatos aeronáuticos y añadió otro ingrediente a las negociaciones salariales entre Aerolíneas Argentinas y 3 de los gremios del sector, que comenzaron a las 14, para intentar un acuerdo que evite el cierre o un cambio profundo del status de la compañía estatal.

Las reuniones se llevan a cabo en el edificio de Aerolíneas en Aeroparque, se iniciaron minutos después de las 14 con la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), liderada por Pablo Biró; luego, será el turno de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), encabezada por Juan Pablo Brey, y a las 16, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), dirigida por Edgardo Llano.

Esta mañana, tras reunirse con sus ministros, Milei aseguró que “en la Argentina se sale laburando, no parando y extorsionando”, al referirse a la situación de Aerolíneas y de la empresa encargada del servicio de rampas, y sobre esta última sostuvo que “obviamente que se termina Intercargo”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Poco antes, Llano, enrolado en el kirchnerismo, habían desafiado al Gobierno: advirtió que este sábado los vuelos “no van a salir o se van a demorar por falta de personal” ya que los despedidos de Intercargo “eran de los micros, y ayer y hoy tienen franco”. “Deberían trabajar mañana, así que no vamos a tener gente. Después queremos que el Gobierno explique cómo van a atender los vuelos del sábado, que son muchos más. Y luego veremos desde el lunes cómo vamos a seguir”.

El secretario de Transporte, Franco Mogetta, también fijó una postura drástica al referirse a las nuevas negociaciones de Aerolíneas y los sindicatos del ala dura: “Vamos a ir por la privatización y si no se da la privatización, intentaremos que los empleados acepten la administración de la empresa. Y si no la aceptan, se cerrará. Pero Aerolíneas no va a tener más el fondeo que tiene el Estado, que durante el kirchnerismo le ha costado 8 mil millones de dólares al Estado”.

El contexto de las tratativas que reanudarán esta tarde las autoridades de Aerolíneas y dirigentes de APLA, AAA y APA está marcado por el agravamiento del conflicto en Intercargo, donde el despido de un empleado provocó el miércoles y el jueves protestas y asambleas del sindicato de Llano que afectaron a cientos de pasajeros que quedaron atrapados en los aviones sin poder bajar. En respuesta, el Gobierno despidió a 15 empleados de Intercargo y anunció la desregulación del servicio de rampa en todos los aeropuertos, permitiendo la entrada de empresas privadas.