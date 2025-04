El presente soñado de Sequeira en Huracán y su anhelo de volver a Central Córdoba

El santiagueño se mostró feliz por su momento personal, recordó sus orígenes en Santiago y no ocultó su deseo de regresar algún día al Ferroviario.

El delantero santiagueño Leonardo Sequeira atraviesa un gran presente futbolístico en Huracán, donde es una de las figuras y goleadores del equipo. En diálogo con Canal 7, el ex Central Córdoba se mostró feliz por su momento personal, recordó sus orígenes en Santiago y no ocultó su deseo de regresar algún día al Ferroviario.

“Estoy viviendo un momento hermoso, el que todo jugador sueña y lo estoy aprovechando a full. Estoy disfrutando muchísimo. La vida me llevó por muchos lugares y el año pasado viví momentos muy lindos. Soy un agradecido del fútbol”, expresó con emoción.

Además, Sequeira tuvo palabras de agradecimiento para quienes lo acompañaron: “Sin mi familia no podría estar donde estoy. También quiero agradecer a la familia del ‘Loco’ Valoy, que siempre estuvo en los momentos más difíciles desde que salí de la escuelita. El otro día me mandó un mensaje después de la Copa y me llenó el alma”.

Sequeira fue una de las figuras en el histórico triunfo de Huracán en Brasil ante Corinthians por la Copa Sudamericana, y recordó:

“No sabía que Huracán nunca había ganado allá, me enteré después. Me pone muy contento por el equipo. Si íbamos a especular, nos comíamos tres o cuatro como todos. Pero fuimos y nos plantamos”.

También se refirió al gran presente internacional del equipo de su tierra: “Lo de Central Córdoba es algo hermoso. Llena de orgullo ver al club compitiendo en una Copa Libertadores. Ojalá puedan hacer historia y traerse un triunfo o un empate de Brasil”.

¿Sequeira otra vez en el Ferro?

Sobre una posible vuelta a Central Córdoba, el atacante no dudó: “Siempre está el sueño de volver. Pudo ser en este mercado, pero Central no podía hacer un gasto tan grande. En algún momento, ojalá se pueda dar”, cerró.