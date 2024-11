Premios Grammy: Beyoncé rompió el récord como la artista con más nominaciones en la historia

Con 11 nuevas nominaciones este año, Beyoncé se convierte en la artista más nominada en la historia de los galardones, superando a todos los músicos, incluido su esposo, Jay-Z.

En una industria donde las cifras y los récords suelen hablar más que las palabras, Beyoncé ha alcanzado un hito histórico en los Premios Grammy. Con el lanzamiento de su álbum Cowboy Carter, una exploración en la música country que rinde homenaje a un legado olvidado de artistas negros, Beyoncé ha logrado convertirse en la más nominada de la historia de los premios.

Su hazaña no es casualidad: sus 11 nominaciones este año la colocan por encima de cualquier otro artista en la historia de los Grammy, superando incluso a su esposo, Jay-Z, quien hasta este año compartía con ella el primer puesto de nominaciones con 88 cada uno.

Con estas nuevas nominaciones, Beyoncé suma un total de 99 en toda su carrera, un logro que la convierte en la artista más nominada de todos los tiempos en los Grammy, un premio que muchos consideran el máximo galardón de la industria musical. La influencia de Beyoncé en esta edición se extiende incluso más allá de sus propias categorías, consolidando un camino que ha impulsado a más mujeres a liderar en las principales categorías de los Grammy.

Además de competir en la categoría de mejor álbum del año, Beyoncé ha sido nominada a mejor álbum country y mejor canción del año por Texas Hold ‘Em, otro testimonio de su versatilidad artística y su habilidad para conquistar diferentes géneros.

Competencia por el Álbum del Año

La carrera por el “Álbum del Año“ coloca a Beyoncé frente a rivales de peso, en una categoría en la que aún no ha logrado llevarse el trofeo, a pesar de sus cuatro nominaciones previas. Entre los nombres que también destacan en esta categoría está Taylor Swift, quien ya ha ganado este premio en cuatro ocasiones y que este año compite con The Tortured Poets Department, un álbum que ha liderado las listas de ventas. Otros nominados incluyen a Charli XCX con su álbum Brat y a Billie Eilish con Hit Me Hard and Soft.

El liderazgo de Beyoncé en las nominaciones de este año se ve acompañado de una lista de otros artistas que también han acaparado la atención. Con siete nominaciones cada uno, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Post Malone y Charli XCX compiten en varias de las categorías más esperadas. Asimismo, figuras legendarias como The Beatles también lograron entrar en las listas de este año. La mítica banda recibió una nominación a canción del año por Now And Then, un tema que se completó recientemente con tecnología de inteligencia artificial para incluir la voz de John Lennon, quien grabó las primeras partes de la canción décadas atrás.

Nuevos talentos y diversidad de géneros

Las nuevas estrellas Sabrina Carpenter y Chappell Roan también han impactado en la escena, al ser nominadas en las cuatro categorías principales: álbum, canción, disco del año y mejor artista nuevo. Carpenter, conocida por su versatilidad y estilo en constante evolución, compite con su balada Please Please Please como canción del año y su sencillo pop Espresso como disco del año. Roan, por su parte, presentó el álbum The Rise And Fall of A Midwest Princess.

Fecha y Ceremonia de Premiación

La ceremonia de los Premios Grammy 2025 se celebrará el 2 de febrero en Los Ángeles, California, y promete ser una de las ediciones más innovadoras y diversas. Con 94 categorías y un total de 20.309 inscripciones para las nominaciones, esta edición busca marcar un antes y un después en la historia de los premios. Los ganadores serán elegidos por una amplia gama de profesionales de la industria, incluyendo cantantes, compositores, productores e ingenieros.

El próximo 2 de febrero, el mundo de la música verá si finalmente la Academia de la Grabación le otorga a Beyoncé el codiciado premio de álbum del año, coronando así una carrera que redefine y representa la música contemporánea.