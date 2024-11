Un grupo de adolescentes se enfrentaron a golpes y cuchillazos

Las imágenes registradas en video muestran un asombroso grado de violencia entre un grupo de chicas que se enfrentan en plena calle.

Hoy 02:10

En el Barrio Arco Iris de Merlo (Buenos Aires), una plaza que está a metros de una escuela se convirtió en un verdadero “ring de pelea”. Las imágenes quedaron registradas en un video que muestra a varias adolescentes enfrentándose a golpes y a cuchillazos, mientras otros jóvenes los rodean y alientan la violencia.

La grabación muestra a dos chicas peleando con brutalidad, mientras una tercera sostiene un cuchillo en la mano, lista para intervenir. “Vení que te pincho”, se escucha decir a una de las agresoras. Las imágenes, grabadas por los mismos adolescentes y luego subidas a las redes sociales, generaron la indignación y el temor de los vecinos.

“La inseguridad se apoderó del barrio totalmente y no podemos vivir tranquilos. La gente que viene al colegio sufre estos problemas. Los chicos están perdidos, y no sabemos cómo pararlo, no tenemos respuesta de nadie”, expresó José, un vecino que denunció la situación y pidió medidas urgentes.

Todo sucede en la Plaza 50, ubicada frente a la Escuela N° 50 sobre la calle Fraga al 3700, que prácticamente se volvió el escenario elegido para estos enfrentamientos, según explicó el vecino en diálogo con Mediodía Noticias.