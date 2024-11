Spreen rompió el silencio y respondió a las críticas tras su polémico “debut” en Deportivo Riestra

El streamer habló luego de su polémica participación en el partido ante Vélez.

Iván Buhajeruk, más conocido como Spreen, rompió el silencio tras el escandaloso debut que protagonizó en Deportivo Riestra, donde jugó apenas 59 segundos en un partido de la Liga Profesional.

Ante la ola de críticas y las acusaciones de haber "faltado el respeto" al fútbol argentino, el streamer decidió hablar al respecto en su cuenta de Twitch, donde ofreció sus disculpas y aclaró su postura sobre lo sucedido.

"Lo único que tengo para decir es que a mí me dieron la anécdota de mi vida. No le saqué el lugar a ningún pibe", explicó Buhajeruk, quien enfatizó que su participación no fue en detrimento de otros futbolistas. Además, se mostró comprensivo con quienes interpretaron el hecho como una falta de respeto, especialmente a los jóvenes que recorren un arduo camino en busca de llegar a la primera división. "Si alguien sintió que le faltamos el respeto de alguna manera, quería pedir disculpas. No era la intención, ni en pedo, faltar el respeto", agregó el streamer.

Spreen también mencionó que, según lo que le informaron, todo se había conversado previamente con el club rival, Vélez, asegurando que "no le sacamos el lugar a nadie". Esta fue su primera declaración pública desde el incidente, el cual generó un fuerte rechazo en el ambiente futbolístico y reavivó el debate sobre el respeto al deporte, especialmente para aquellos jóvenes que sueñan con una oportunidad en la élite.