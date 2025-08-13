Central Córdoba recibe a Lanús en un duelo clave por la ida de octavos de la Sudamericana

El elenco Ferroviario se mide ante El Granate en el Estadio Único Madre de Ciudades desde las 21:30.

Hoy 08:00

Central Córdoba recibirá a Lanús el jueves a partir de las 21.30 en el Estadio Único Madre de Ciudades por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El Ferroviario llega a este duelo luego de ganar los playoffs ante Cerro Largo (URU), mientras que el Granate quedó primero en la fase de grupos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

Cómo llegan Central Córdoba y Lanús al duelo de la Copa Sudamericana

Central Córdoba, tras quedar tercero en su grupo de la Libertadores, derrotó a Cerro Largo de Uruguay (global 3-0) por los playoffs de la Sudamericana y ahora le toca enfrentar a Lanús. El Ferroviario, que es uno de los equipos más regulares del último tiempo, acumula siete partidos sin perder contando todas las competencias, con cinco empates y dos triunfos. Su último encuentro lo empató sobre el final ante Newell's en Rosario.

Por otro lado, Lanús también está atravesando un gran momento. El Granate, que arrancó el segundo semestre con dos derrotas, acumula tres victorias al hilo: 2-0 a Sarmiento en Junín, 2-0 ante Huracán (octavos de Copa Argentina) y 1-0 contra Talleres. En la Copa Sudamericana finalizó primero de su grupo con 12 unidades, producto de tres triunfos y tres empates.

La última vez que Central Córdoba y Lanús se enfrentaron fue el 17 de agosto de 2024. Aquel encuentro finalizó 1-1 en la Fortaleza por los goles de Agustín Rodríguez y Lucas Varaldo. Además, el Granate nunca superó al Ferroviario en Santiago del Estero.

La probable formación de Central Córdoba vs. Lanús, por la Copa Sudamericana

Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; José Florentín, Fernando Juárez, Lucas Besozzi, Matías Godoy; Matías Perelló, Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.

El posible once de Lanús vs. Central Córdoba, por la Copa Sudamericana

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.