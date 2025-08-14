Ingresar
El tiempo para este jueves 14 de agosto en Santiago del Estero: gris y con 18ºC de máxima

Se espera una jornada con cielo mayormente nublado y vientos leves del sector sur, rotando al noreste.

Hoy 06:25

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves en Santiago del Estero una mañana con cielo mayormente nublado y vientos moderados del sector sur.

Hacia la tarde el cielo se mantendrá cubierto y se esperan vientos desde el noreste con una temperatura máxima que alcanzaría los 18ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el viernes se presentará con cielo mayormente nublado, vientos del noreste con ráfagas hacia la tarde, y una temperatura máxima de 20ºC.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

