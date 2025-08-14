La Matanza: motochorros mataron a una mujer y balearon a su hermana policía para robarles la moto

Las dos mujeres iban en una Honda Tornado cuando pararon sobre una vereda en Carcarañá y Ruta 21. En ese momento aparecieron cuatro ladrones armados en dos motos y las asaltaron.

Una mujer fue asesinada por motochorros que la asaltaron cuando viajaba en moto con su hermana oficial de policía que también fue baleada. El intento de robo y crimen ocurrió este miércoles en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza.

La víctima fue identificada como Esmeralda Bustamente (23), que recibió un disparo en el pecho. Mientras que su hermana, Emilce (24), que se desempeña en la UTOI de la Policía bonaerense, recibió un balazo en su mano derecha.

Según relató la mujer policía y las imágenes grabadas por la cámara de seguridad, las dos mujeres iban en una Honda Tornado cuando pararon sobre una vereda en Carcarañá y Ruta 21. En ese momento aparecieron cuatro ladrones armados en dos motos y las asaltaron.

Emilce forcejeó con uno de los ladrones que sacó una pistola y empezó a disparar. Los motochorros se subieron a las motos y escaparon sin robar nada.

Después de los disparos, vecinos de la zona salieron a ver qué ocurría y se encontraron con las mujeres heridas y la moto en el piso.

Al lugar llegó una ambulancia de la empresa Acción Medica que trasladó a las víctimas a la Clínica Catán.

Esmeralda fue sometida a maniobras de reanimación pero murió en el lugar. Su hermana también fue asistida por la herida en el brazo, pero estaba fuera de peligro y aportó datos sobre el episodio a los policías.

El caso quedó a cargo del fiscal Federico Medone, de la UFI Temática de Homicidios. Hasta el momento, los cuatro sospechosos no fueron identificados.