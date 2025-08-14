Escándalo en La Banda: allanan un jardín de infantes municipal por dos denuncias de abuso sexual

El episodio está siendo investigado en la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual Banda. Una maestra jardinera fue apartada de su cargo.

Hoy 06:36

Una maestra jardinera bandeña fue apartada de su cargo luego de que las mamás de dos niños de la sala de maternal de un jardín de infantes la acusar de "manosear" a los pequeños y que se la impute por el delito de "abuso sexual simple".

El alarmante episodio, que está siendo investigado en la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual Banda, coordinada por la Dra. María Alicia Falcione, se conoció el pasado 6 de agosto cuando una mujer se presentó en la Comisaría Nº 12 de la Mujer y la Familia y la denunció penalmente.

Fuentes judiciales y policiales informaron que cerca de las 11, una mujer de 25 años llegó a la mencionada dependencia e informó que su hijo —un pequeño de 3 años— concurre a un jardín de infantes municipal del Bº La Fraternidad y que es alumno de la "Sala de Maternal".

Según consta en la denuncia de ella, el menor permanece en la institución en el horario de 9 a 12. Sobre el hecho explicó que el día 14 de julio pasado, cuando regresó del jardín —mientras se encontraban almorzando— espontáneamente el menor le manifestó: "Mi seño me tocó la cola".

Siempre en función de los dichos de la mamá, al escuchar esta situación le preguntó a su hijo si por qué se había dejado tocar, y el pequeño le respondió: "Si le dije a la seño que no me toque porque no me gusta". Según el pequeño tras sus dichos "la seño" —una mujer de 54 años— le tocó nuevamente la cola.

En la denuncia, la madre explicó que el pequeño reveló que la docente lo "pegaba y retaba" sin motivos, dando a entender el pequeño que no sería el único damnificado. El viernes 18, la madre —cerca de las 10.30— tuvo una reunión con la directora del establecimiento a quien le informó sobre los dichos de su hijo. La docente le habría respondido en ese entonces que iba a solicitar una reunión en forma urgente con las autoridades de la Subsecretaria de Educación de la Municipalidad, labrando además un acta respecto del hecho ese mismo día.

El 5 de agosto, fue citada por las autoridades de la Subsecretaria de Educación de la Municipalidad —en la Escuela de Robótica, de Besares y Sáenz Peña— donde se llevó a cabo una reunión con la directora del jardín, una abogada asesora en educación, entre otros autoridades.

Allí le solicitaron que informe lo sucedido; luego labraron otra acta. Además le dijeron que estaba en su derecho de hacer la denuncia penal, pero que la docente en cuestión seguiría trabajando hasta tanto la situación se aclare. Ante la denuncia de la mamá, la policía se comunicó con la fiscal en turno, Daniela Yslas, quien dispuso que se realice un informe socioambiental y que se notifique a la docente de medidas restrictivas.

El 6 de agosto, a la denuncia de la mamá se le sumó otra. Esta vez una segunda madre acusó a la docente de haber tocado a su hija, una niña de 3 años que concurre también a la sala de maternal, en el mismo establecimiento. Ante las denuncias y las evidencias recolectadas, la Dra. Yslas solicitó la detención de la docente, secuestro de libros de acta, el celular y la computadora de la maestra. En contrapunto la defensa de la maestra —Dra. Mónica Segovia— solicitó la eximición de prisión.

Debido a lo solicitado por la defensa, ayer se llevó a cabo una audiencia en la que la jueza de Control y Garantías Dra. Luciana Oyola rechazó el pedido de detención, pero sí hizo lugar al allanamiento y secuestro de los elementos vinculados a la causa.

Además, la Dra. Oyola ordenó que la maestra jardinera sea apartada de sus funciones y se le prohíba contacto con los menores, con sus madres e incluso con todo personal de la institución a donde cumplía servicios desde hace más de 18 años.

Fuentes cercanas a la causa indicaron que la Fiscalía apelará la medida adoptada por la Justicia, entendiendo que corresponde la detención de la acusada.

Cámara Gesell a las víctimas

En la incipiente investigación, la Fiscalía ya ordenó una serie de medidas, entre ellas que los elementos informáticos secuestrados de propiedad de la docente sean analizados minuciosamente por los peritos.

Mientras tanto, la Dra. Yslas solicitará en los próximos días que las dos víctimas sean entrevistadas por el cuerpo de psicólogos forenses a través de Cámara Gesell. Allí los pequeños —de tres años— contarán los supuestos ataques y además responderán a las preguntas de los investigadores.

Como parte de la investigación, en los próximos días las autoridades judiciales citarían a las autoridades educativas que intervinieron cuando la primera mamá sacó a luz los supuestos abusos que sufrió su hijo.