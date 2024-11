La FIFA analiza eliminar el VAR y empezar a utilizar el FVS: cómo funciona

La nueva herramienta se llama Football Video Support y es una alternativa más accesible y con menor intromisión.

Hoy 14:45

En respuesta a las constantes críticas y controversias que ha generado el Video de Asistencia Arbitral (VAR), la FIFA está considerando reemplazarlo con una herramienta innovadora llamada Football Video Support (FVS). Este sistema busca simplificar la revisión de jugadas y ofrecer una alternativa más accesible, en la que los entrenadores tendrán un rol directo al poder solicitar revisiones.

*HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde su implementación, el VAR ha sido objeto de fuertes cuestionamientos en todo el mundo, y, en algunos casos, ha generado más confusión de la que pretendía resolver. El caso de la Premier League es uno de los ejemplos más notorios, ya que este año llegó a debatirse la posibilidad de eliminar el VAR ante la cantidad de desacuerdos y frustraciones expresadas por jugadores, técnicos y aficionados.

Cómo funciona el FVS

A diferencia del VAR, el sistema FVS requerirá un menor número de cámaras, entre cuatro y cinco, y no incluirá la figura del videoárbitro. Además, los entrenadores podrán solicitar al menos dos revisiones por partido, lo que otorga a los equipos una participación más activa en las decisiones arbitrales. No obstante, si una revisión solicitada por el entrenador no es exitosa, el equipo perderá una de sus oportunidades.

Otra característica clave del FVS es que el árbitro estará obligado a revisar la jugada cuando el entrenador lo solicite, lo cual representa un cambio importante respecto al VAR, en el que el árbitro podía decidir de manera autónoma si recurrir o no a la tecnología. Esta modificación busca reducir la polémica y aumentar la transparencia en el proceso de revisión de jugadas.

Un cambio que podría llegar en 2025

La FIFA espera que la International Football Association Board (IFAB) apruebe esta propuesta en los próximos meses, lo que permitiría implementar el FVS en torneos internacionales con miras a una adopción más amplia en 2025.

Con esta medida, el organismo busca no solo disminuir la controversia que ha rodeado al VAR, sino también otorgar a los entrenadores un papel más relevante en las decisiones arbitrales, lo cual podría transformar el arbitraje y el manejo del juego a nivel global.