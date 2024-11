Lilia Lemoine: “Cristina Kirchner es más leal que Victoria Villarruel”

La diputada nacional apuntó contra la vicepresidenta en medio de su fuerte interna con Javier Milei; ayer el Presidente la acusó de estar “cerca de la casta”; Lemoine la comparó con la exmandataria.

Hoy 20:34

En medio de la dura ruptura entre Victoria Villarruel y Javier Milei, Lilia Lemoine apuntó contra la vicepresidenta y sostuvo que Cristina Kirchner “es más leal” que ella. “Cristina es chorra, pero no traicionó a su partido y la gente que la llevó al poder. Hay una diferencia”, declaró en un canal de streaming.

La diputada nacional brindó sus comentarios luego de las declaraciones de Milei de ayer que marcaron el quiebre en la relación con Villarruel. En una entrevista en LN+, el Presidente dijo que la vicepresidenta no tenía injerencia en las decisiones del Gobierno: “Ella no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. Tampoco participa de las reuniones de Gabinete, decidió no participar hace mucho tiempo. [Dialogamos] Lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles. Ella en su visión está mucho más cerca del círculo rojo y de lo que nosotros llamamos la casta”.

Lemoine la llamó “bichacruel” en Laca Stream y aseguró que la primera vez que dudó de ella fue cuando le dijo “jamoncito” a Milei. Fue en referencia a una entrevista donde Villarruel habló de versiones que indicaban una interna entre ella y Karina Milei. “Somos parecidas en algunas cosas; y en otras, no. En el medio está Javier, pobre jamoncito”, había dicho.

“Si fuera mi vecina no seríamos amigas. Igual que tampoco sería amiga de Cristina. No es el tipo de persona que podría ser amiga mía”, detalló Lemoine, y agregó: “Cristina es más leal. Es chorra, pero no traicionó a su partido y la gente que la llevó al poder. Hay una diferencia. Hubo una traición y lo están viendo todos ahora. Estaban las señales en el cielo pero teníamos problemas muy graves y no podíamos estar ocupándonos de eso”.

Aun así, la diputada mencionó un “punto sin retorno”, que fue cuando Villarruel publicó un mensaje desafiante contra Francia tras la polémica alrededor de un vivo de Instagram del volante argentino Enzo Fernández, donde jugadores de la selección argentina entonaron una canción con connotaciones racistas tras ganar la Copa América 2024. “Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir”, escribió en X en ese entonces.

Allí, Lemoine la cruzó a ella y los que la siguieron dentro de La Libertad Avanza: “Hay muchos cabeza de termo que no entienden de geopolítica y la bancaron por simpatía y porque era populista en lo que decía. Fue demagógica con su posteo. Ella irresponsablemente nos generó un conflicto diplomático con Francia, que son aliados estratégicos económicos”.