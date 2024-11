Rubén Cacho Deicas habló sobre el rechazo que sufrió al inicio de su carrera con Los Palmeras: “Me lo decían en la cara”

El cantante recordó el difícil trayecto que tuvo que atravesar para ser reconocido como la voz del grupo.

Con más de 50 años de trayectoria, Los Palmeras se convirtieron en uno de los grupos más destacados de la música tropical. Desde “El bombón” a “Soy sabalero”, sus hits resuenan en cada fiesta. Y si bien la banda está conformada por seis músicos, Rubén Cacho Deicas se volvió la cara más visible de su formación. Con este panorama, el artista fue invitado a La Noche de Mirtha donde la diva ahondó en todos los aspectos de su carrera.

En una de las primeras preguntas de la noche, Mirtha Legrand indagó en la vida de Cacho: “Decime, ¿vos cuándo entraste al grupo?”. Tras unos segundos de duda, el cantante respondió: “Fue en el 78, 79. La banda cumple 52 años, ellos ya tenían cuatro años de vigencia. Había grabado ya dos o tres materiales. Estaba en punta en todo Santa Fe, ya era muy archi conocido. Entonces el cantor que tenía Los Palmeras en ese tiempo decidió ser solista, hace su grupo y estos muchachos, Marcos Camino a la cabeza y los integrantes que estaban en ese momento me convocan a mí. Vienen a mi casa, charlamos. Y yo estaba en otro grupo que se llamaba Los Búfalos. Hacía música melódica”.

Ante la mirada de todos los presentes, el músico continuó y relató el difícil comienzo que tuvo en la banda: “Me llega la propuesta de hacer música tropical. Es un cambio bastante importante. Y le digo sí, vamos a hacerlo, ya que confiaron en mí y le agradezco profundamente que hayan confiado en mí para reemplazar a una persona que con su voz había llevado al grupo a posicionarse de la mejor manera. Ahí empezamos y la gente no me daba bolilla a mí”.

Ante el asombro de la conductora, Deicas explicó: “Tenían metida en la cabeza la figura y la voz de la otra persona. Caigo yo como un negro y dicen: “¿Vos, de dónde saliste?”. No les gustaba, y hasta me lo decían en la cara”.

Así las cosas, el cantante detalló el momento en el que fue aceptado por la gente: “Me costó dos discos que me quieran. Los productores tuvieron mucha paciencia para aguantarme. Todo fue gracias a que grabamos el tema “Esa”. Ahí sí pude entrar en la gente. Me reconocían como la voz de los palmeras”.

Luego, la diva recordó una insólita historia sobre el grupo de música tropical y preguntó: “Leí que fueron a una fiesta y nada más tocaron el bombón asesino. Lo único que tocaron”. Ante la risa de los presentes, el artista comentó: “¿Vos sabés que es cierto? Llegamos y había una mesa larga, una colación de escuela. Y se arrimó un señor, nos estaban esperando con un asado impresionante, y nos dice: “Nosotros sabemos que ustedes tienen una gran cantidad de discos grabados, pero acá el tema que gusta es este”. Mirá que bien, sí. Pero siguió: “No, no, los chicos decidieron que lo hagan toda la noche. Toda la presentación”.

Tras manifestar el cansancio que le había producido esa situación, Cacho culminó la historia: “Lo gracioso fue que terminamos, hicimos los 45 minutos y la gente abajo pedía: “Otra, otra”. Pará un poco, otra de la misma”.