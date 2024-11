Susana Giménez reveló la exorbitante cifra en dólares que cobró Pampita por asistir a su programa

Pampita estuvo presente en el living de Susana Giménez el fin de semana pasado. Su visita en el programa había generado revuelo ya que se mostró tajante y decidió no dar muchas declaraciones sobre su separación de Roberto García Moritán.

Luego de la entrevista, se había instalado el rumor de que había cobrado una abultada cifra para sentarse en el living. Finalmente, la diva de los teléfonos terminó con el misterio y reveló cuánto le pagó su producción a la modelo.

Todo ocurrió este domingo durante la entrevista de Susana a Yanina Latorre. En un momento de la charla, la mediática le dijo a la conductora que todos sus invitados “le mienten”. “Te ven la cara, porque sos buena, hay que ir más al hueso”, le recomendó para evitar futuras decepciones.

Fue así que la esposa de Diego Latorre manifestó: “No puede ser que venga Pampita, te cobre una fortuna y se sentó acá con cara de nada”. “No cobró lo que dicen”, reaccionó Giménez en ese momento. “No no, menos. Yo escuché un audio y después lo aclaré. No eran treinta, eran diez”, indicó la panelista. “Sí, pero bueno...”, respondió la diva.

De esa manera, Susana confirmó que a Pampita le pagaron 10 mil dólares por estar unos minutos en el programa. Según la cotización del dólar blue al día de hoy, serían 11 millones 350 mil pesos.

Para descomprimir la situación, La Tota -el personaje que hace Miguel del Sel- hizo un chiste sobre lo que le pagaron a la modelo. “Si la gente supiera lo que yo arreglé para esta noche... Pampita es un poroto”, lanzó y causó risas en el estudio.

Qué dijo Pampita sobre la cifra que le pagaron para ir al programa de Susana

Hace unos días, la modelo dio una entrevista en LAM (América) en la que explicó por qué decidió pedirle plata a la producción de la diva. “¿Cobraste para ir a lo de Susana?”, le preguntó Ángel de Brito por los rumores que habían circulado. “Sí, por supuesto. 9.8 de rating, ¿cómo no voy a cobrar? Obvio que sí”, respondió ella al instante.

Por eso, este domingo Yanina Latorre le contó a Giménez: “¿Viste lo que dijo ella? Dijo que te cobró porque te da rating”. Al escuchar lo que había dicho su invitada de la semana pasada, la diva de los teléfonos fue lapidaria y lanzó: “Pero... pobrecita”.

Cabe recordar que a los pocos días que había confirmado su separación de Roberto García Moritán, Pampita había asegurado que no iba a hablar en ningún programa. Sin embargo, lograron convencerla para que se sentara en el living de Susana aunque decidió no contar demasiados detalles de su ruptura con el exministro porteño.

“Cuando me invitaron, le dije que no les iba a servir porque no iba a decir nada nuevo. Les dije que no iba a hablar mal de papá de mis hijas”, relató Pampita en LAM (América) por el diálogo que tuvo con Luisito Cella, productor del ciclo de la diva.