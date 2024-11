Qué pasa con el Colo Barco: Sevilla lo dejaría y enfrenta un futuro incierto en Europa

El club andaluz cortaría el préstamo del lateral argentino, quien deberá volver al Brighton.

Hoy 18:48

Valentín Barco, lateral izquierdo de 20 años perteneciente al Brighton de Inglaterra, podría finalizar su préstamo en el Sevilla antes de lo previsto. Según medios españoles, el club andaluz rescindiría su contrato durante el mercado de invierno debido a un rendimiento que no convenció ni al cuerpo técnico ni a los hinchas.

Desde su llegada al Sevilla en julio, Barco disputó apenas ocho encuentros y solo completó tres de ellos. Su último partido completo fue ante Las Rozas, por los 64avos de final de la Copa del Rey. Críticas sobre su "falta de solidez defensiva" y un "ego desmedido" han sido señaladas como factores que influyeron en su situación actual. De confirmarse su salida, el argentino deberá regresar al Brighton, donde tampoco sería prioridad y podría ser cedido a otro equipo en enero.

El paso de Barco por Europa no ha sido sencillo. Además de no cumplir las expectativas en Sevilla, tampoco logró consolidarse en la selección argentina. Pese a haber formado parte del plantel Sub 23 que obtuvo el subcampeonato en el Preolímpico de Venezuela, no fue convocado para los Juegos Olímpicos de París, donde Argentina quedó eliminada en cuartos de final.

A nivel personal, Barco buscó mejorar su rendimiento físico trabajando con un preparador argentino y complementando su entrenamiento con yoga y asesoramiento nutricional. Sin embargo, estos esfuerzos no lograron revertir su situación deportiva en España.