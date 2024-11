ETA UK, el documento que el Reino Unido exigirá a los extranjeros a partir del 2025

Será para viajeros exentos de visa.

Hoy 10:38

El gobierno del Reino Unido implementará una nueva autorización electrónica desde el año que viene para los viajeros exentos de visa, incluidos los ciudadanos de Argentina, así como para los europeos. Este documento, denominado Electronic Travel Authorization UK (ETA UK), tiene como objetivo reforzar el control de las fronteras británicas y digitalizar por completo los sistemas fronterizos y es necesario para ingresar a Inglaterra, Escocia o Irlanda del Norte por cualquier vía.

Los pasajeros deberán completar un formulario on line proporcionando información personal básica, datos del pasaporte y ciertos detalles de seguridad. Según el gobierno británico, esta iniciativa permitirá obtener información “más precisa” sobre los viajeros y sus países de origen, además de mejorar la seguridad al identificar posibles amenazas con antelación. Los ciudadanos argentinos están entre los que no necesitan visa para ingresar al Reino Unido por motivos turísticos o de negocios.

Este permiso electrónico será obligatorio desde el 8 de enero de 2025 para todos los portadores de pasaporte argentino, y desde el 2 de abril para los europeos. Para solicitar la ETA como ciudadano argentino, es necesario contar con un pasaporte válido y una dirección de correo electrónico activa para recibir la autorización. Además, se debe abonar la tarifa de procesamiento correspondiente y es importante no exceder el tiempo permitido de permanencia y realizar únicamente las actividades autorizadas durante la estadía en el Reino Unido. Finalmente, se debe viajar con el mismo pasaporte utilizado al momento de solicitar la ETA.

El documento se gestiona a través de la aplicación UK ETA, cuyo costo es de £10 (libras esterlinas). La aprobación se realiza en un plazo de tres días hábiles. Se estima que completar la solicitud en la app lleva unos diez minutos. El permiso debe ser tramitado también para niños y bebés.

Para iniciar el proceso, es necesario contar con el pasaporte original, acceso a una cuenta de correo electrónico y un medio de pago (tarjeta de crédito, débito, Apple Pay o Google Pay). La aplicación requerirá una foto de la página principal del pasaporte y una foto de la cara del viajero. No será necesario detallar la información del viaje. La app está disponible para dispositivos Android y Google Play. Si no se puede descargar, el trámite también se puede realizar on line. El formulario para los ciudadanos argentinos estará disponible a partir del 27 de noviembre.

El permiso ETA tiene una duración de dos años y permite viajar al Reino Unido de manera ilimitada durante ese tiempo, siempre que la estadía no supere los tres meses. Si se obtiene un nuevo pasaporte, se deberá solicitar nuevamente el permiso.