El Gobierno prepara su proyecto de Ficha Limpia y evalúa tratarlo en extraordinarias

Javier Milei le mandó un mensaje al abogado Alejandro Fargosi para que se encargara de las modificaciones.

Hoy 16:42

El Gobierno prepara la creación de una comisión para trabajar el nuevo proyecto de Ficha Limpia. El Ejecutivo asegura que busca sancionar la iniciativa en el Congreso y rechaza las acusaciones sobre un pacto con el kirchnerismo. “No hubo ningún diálogo con la oposición para frenarlo. Todos los bloques tuvieron diputados que no bajaron al recinto”, expresó un funcionario.

Javier Milei habló con la diputada del PRO Silvia Lospenatto para realizar cambios sobre el articulado y luego le mandó un mensaje al abogado Alejandro Fargosi para que se encargara de las modificaciones. Se trata de un jurista con vínculo directo con el Presidente, que promueve Ficha Limpia desde hace seis años.

El Ejecutivo no descarta incluir la intervención de un organismo revisorio que defina los casos de condenados en última instancia. En Balcarce 50 sostienen que “está todo bajo análisis” y exploran todas las vías para que “los gobernadores no puedan dejar candidatos afuera de la elección a dedo”.

La Casa Rosada acusa a los juzgados de estar cooptados por los gobiernos provinciales. Nación no comenzó a escribir un borrador por el momento y mantiene la postura de que la inhabilitación de ejercer cargos públicos se mantenga en una condena de doble conforme.

El Gobierno no definió tampoco si incluirá el proyecto en la convocatoria a sesiones extraordinarias. Los cercanos al Presidente aseguran que podría haber diferentes llamados a lo largo del receso legislativo. Analizan tratar distintos proyectos en dos tramos: diciembre y febrero.

Fargosi armará una mesa de consulta para trabajar los detalles de la normativa. Incluirá a Gastón Marra, Fanny Mandelbaum, Claudio Savoia y Alejandro Drucaroff Aguiar, entre otros. Se trata del grupo que trabajó en el proyecto de Ficha Limpia durante los últimos años.

La Casa Rosada sostiene que no busca dejar a Cristina Kirchner afuera de las próximas elecciones y afirma que no apuntan a que el proyecto no aplique a su caso, luego de que la expresidenta recibiera la confirmación de su condena por la causa Vialidad.

En Balcarce 50 hay diferencias sobre la presentación del proyecto. El sector más ortodoxo no quiere impulsarlo y el ala más dialoguista pretende asegurar su tratamiento en la Cámara de Diputados. Ambos espacios internos sostiene que se va a “cumplir con la palabra del Presidente”.