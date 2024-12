L-Gante respondió a los mensajes agresivos de Mauro Icardi difundidos por Wanda Nara

Desde Chile, donde está junto a la conductora, el cantante de RKT se manifestó con firmeza en sus redes sociales.

Hoy 17:24

Mientras las redes sociales ardían con la filtración de los chats privados entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la reacción de L-Gante no se hizo esperar. El cantante eligió la imagen como lenguaje y publicó una foto donde se lo ve sentado frente a un espejo en un gimnasio. Por detrás, su novia lo abraza y lo besa, una postal de complicidad que no deja dudas sobre su cercanía en medio del escándalo.

La escena ocurrió en Chile, donde ambos se encuentran por compromisos laborales del músico, a la vez que él se muestra ajeno al torbellino mediático que sacude al mundo digital. De hecho, en otra de las imágenes se lo puede ver también, pero ya en soledad, en el gimnasio en la mañana de este jueves.

Mientras tanto, el conflicto entre la conductora y el futbolista alcanzaba niveles inesperados. Todo comenzó cuando ella decidió compartir en sus historias de Instagram una serie de chats privados que dejan al descubierto los reproches, las acusaciones y las súplicas de reconciliación.

“Ya tocamos fondo con todo. Hoy podemos empezar desde otro lado, con cosas mejores y con toda la paz del mundo”, le escribió Icardi, en un intento desesperado por recomponer la relación. Pero el tono conciliador dura poco. La conversación se tornó cada vez más cruda, mostrando el desgaste de ambos. En uno de los tramos más polémicos, el delantero lanzó: “¿Querés que espere hasta que te cag… tu novio y ahí vengas a decirme y dar lástima?”. La frase, llena de frustración, reflejó el enojo de Mauro ante la relación de Nara con el cantante.

Wanda, firme y sin titubear, respondió con dureza. “Necesito que me devuelvas la plata que gasté y gasto en los nenes hace seis meses”, exigió, llevando el conflicto también a lo económico. Las súplicas de Icardi se alternan con reproches. “Quiero que me acompañes en mi lesión. Necesito todo el amor del mundo”, imploró en otro tramo, pero sus pedidos caen en oídos sordos.

La tensión escaló cuando el futbolista cuestionó abiertamente la relación con L-Gante: “El que está con vos es un drogadicto, mujeriego y putañero… No te das cuenta de que te usan para todo”. Las palabras, visiblemente cargadas de resentimiento, revelan la molestia de Icardi ante la nueva vida sentimental de su exesposa. “¿Pensás que quiere un futuro a tu lado? Te vas a arrepentir el día de mañana”, sentenció con amargura.

El cruce no terminó ahí. En otro momento de la discusión, resurgieron viejas heridas relacionadas con La China Suárez. “Le diste el reloj que yo te regalé para lastimarme”, lo acusó Wanda. Icardi, rápido, retrucó: “¿Vos me lo regalaste? Me lo compré en Roma”. Pero Wanda insistió, tajante: “Sabés bien que yo te lo di por los 10 años. Si te hace feliz humillarme, es tu problema”.

En medio de las acusaciones, Icardi intentó un desahogo: “Es increíble perder tu estilo, perder tu familia, perder el orgullo, todo por esta guerra innecesaria contra mí”. Pero sus intentos de acercamiento no surtieron efecto. “Hoy en mi peor momento tendría que tener tu amor, tu cariño, tu apoyo, el amor de mis hijos y estar los siete más juntos que nunca”, suplicó, al dejar entrever su desesperación. Ella, sin embargo, es clara y cierra cualquier puerta: “Si esta relación se termina también, me voy a separar”.

Los mensajes exponen no solo el desgaste del vínculo, sino también las heridas que aún no cicatrizan. Mauro le pidió que tome distancia de las personas que considera perjudiciales para su imagen: “Alejate de toda esa gente de mier…”. La conversación, llena de reproches y palabras punzantes, refleja el quiebre definitivo entre ambos.

Mientras tanto, L-Gante parece ajeno al escándalo. La imagen compartida por el músico, donde ella lo abraza y lo besa, se convirtió en un símbolo de complicidad en medio de la tormenta. Una escena que, sin necesidad de palabras, deja en claro dónde está hoy el corazón de la empresaria.