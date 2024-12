Mirtha Legrand habló después de su tensa entrevista con Roberto García Moritán: “Está muy dolido”

La conductora se refirió en LAM a la entrevista que tuvo con el exmarido de Pampita en su programa televisivo.

Hoy 22:04

El último sábado se vivió un fuerte ida y vuelta al aire de La Noche de Mirtha (El Trece) luego de que Mirtha Legrand inquiriera de manera muy incisiva a Roberto García Moritán, el exmarido de Carolina Pampita Ardohain. Horas después de su grabación y un día antes de que saliera al aire, la conductora fue abordada por un movilero de LAM (América) quien le preguntó por las sensaciones que tuvo con esta charla.

“No puedo contarte nada, véanlo mañana. Estuvo buena, estuvo buena. Fue tensa, tensa”, definió Legrand acerca de la entrevista. “¿Le creyó todo lo que le contó?”, insistió el movilero. “No, no. Algunas cosas sí, otras no. Pero bueno, está muy dolido él también. Me trató de operadora. Son riesgos que se corren cuando hacés televisión”, respondió la diva.

“¿Lo volvería a invitar?”, le preguntó el cronista. “Sí, sí, sí, lo volvería a invitar”, dijo ella, conciliadora. “Dicen que hubo una perlita cuando usted le dijo que había estado en una fiesta, hasta con travestis”, expuso el movilero. “¿Y vos cómo sabés todo? ¿Quién te contó todo? Bueno, ya salió todo. Me voy a descansar, querido. Adiós, adiós”, cerró Mirtha el diálogo con humor.

La comentadísima entrevista del empresario con la diva arrancó desde el principio con un tono alto. “¿Cómo la estás pasando? Qué guerra que nos diste. ¿Por qué te separaste? ¿Por qué se separaron? ¿No fuiste fiel?”, lanzó Legrand el pasado sábado, una pregunta detrás de la otra. “Mirá, Mirtha. Yo quiero decirte primero que todo este tiempo para mí fue muy difícil”, aseguró. “Bajé 8 o 9 kilos, pero ahora estoy mejor. Poniéndome fuerte y cada vez mejor. Fue muy brutal lo que viví”, afirmó.

“Es verdad que con Caro no estábamos bien, pero la realidad es importante que hay que ponerle foco a la violentísima operación política que yo recibí”, continuó él. “¿Operación política decís?”, comentó, suspicaz. “Se llevó puesto mi matrimonio, que se metió con mi familia, se metió con mi trabajo. Uno no termina de dimensionar. Yo era ministro de la Ciudad de Buenos Aires y me vi obligado a renunciar por la violencia política que yo estaba recibiendo”, expresó.

“¿Por qué creés que es este escándalo? Ustedes eran un matrimonio aparentemente bien avenido y de pronto, una separación intempestiva”, le comentó la presentadora en otro momento. “Cada pareja es un mundo. En la Ciudad de Buenos Aires solamente se divorcian 3 mil personas por año”, afirmó el exfuncionario, pero Mirtha lo frenó en seco. “Sí, pero a nadie le interesa. Le interesan Pampita y vos. A la prensa no le interesa”, se despachó. “Le agradezco su interés. A mí me han hecho mal y a mi familia le han hecho mal”, ironizó.

"¿Fuiste infiel?", la pregunta de Mirtha Legrand a Roberto García Moritán

En otro momento la conductora resaltó que ella lo quería tener en su programa desde hacía mucho tiempo. “Pensé que era interesante saber por qué ocurrió todo esto. Vos lo das vuelta y lo mezclás con la política. No tiene nada que ver”, arremetió ella, luego de que Moritán aseguró que ella lo había llamado varias veces por teléfono y le había escrito varias veces.

El clima se caldeó aún más cuando el exministro le pidió a un asistente que le acerque unos papeles para demostrar su inocencia ante algunas de las acusaciones que le hicieron. “Le voy a pedir a Joaquín, mi asistente que me alcance las carpetas que las tengo en el bolso porque te las voy a dejar a vos, Franco, que por ahí te interesa más que a Mirtha que, claramente, no le interesa mi paso por la administración pública”, siguió él, haciendo que ella no se quede callada.

“¿De qué son las carpetas? No me traigas cosas raras”, lo cruzó ella. “Es el balance de mi ONG, la causa de Catamarca que demostró que era una falacia total, lo de los ñoquis que demuestra el absurdo de la operación que me hicieron”, enumeró, pero la conductora lo frenó. “No me traigas cosas raras a la mesa. No, no, no. Yo te traje para que me cuentes. ¡Vos me estás mintiendo! Yo te traje para que cuentes porque tu vida fue un escándalo y yo no sé cómo salís de esto”, se despachó.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO