Batalla campal en la NBA: terminaron a las piñas en el encuentro entre Phoenix Suns y Dallas Mavericks

Jusuf Nurkic, Naji Marshall y P.J. Washington fueron los protagonistas de la pelea.

Hoy 16:33

La victoria de los Dallas Mavericks por 98-89 sobre los Phoenix Suns quedó opacada por un violento altercado que interrumpió el desarrollo del juego en el Footprint Center de Arizona. Tres jugadores fueron expulsados tras una trifulca en la que se vieron involucrados Jusuf Nurkic, Naji Marshall y P.J. Washington.

El incidente ocurrió a 9:02 minutos del tercer cuarto, con el marcador 60-44 a favor de los Mavericks. El desencadenante fue una falta ofensiva cometida sobre Daniel Gafford por parte de Nurkic, quien al intentar postearlo fue empujado por Marshall. La situación se intensificó rápidamente cuando el pívot de los Suns reaccionó con un manotazo a la cara de Marshall. Este último respondió con un puñetazo al cuello de Nurkic, mientras que Washington, alero de los Mavericks, empujó al pívot de Phoenix, provocando su caída al suelo.

Los árbitros detuvieron el juego para revisar las imágenes, y tras evaluar las acciones, decidieron expulsar a los tres jugadores involucrados en el altercado. En rueda de prensa, el entrenador de los Suns, Mike Budenholzer, expresó su descontento: “Ese nivel de altercado no es bueno para nuestro equipo, no es bueno para nadie individualmente, no es bueno para nuestra liga”. Por su parte, el coach de los Mavericks, Jason Kidd, minimizó el incidente, asegurando que sus jugadores solo se protegieron entre sí en un momento de tensión.

A pesar de la trifulca, los Mavericks se llevaron el triunfo gracias a una destacada actuación de Kyrie Irving, quien anotó 20 puntos. Sin la presencia de su estrella Luka Dončić, ausente por una lesión en la pantorrilla, Dallas logró superar a los Suns con una sólida actuación colectiva, que incluyó a Gafford (16 puntos) y a los suplentes Maxi Kleber y Spencer Dinwiddie, ambos con 15 puntos.

En los Suns, Kevin Durant fue el principal referente ofensivo con 35 puntos, pero el apoyo fue limitado. Solo Royce O’Neale (14 puntos) y Bradley Beal (11 puntos) lograron superar la decena. Esta derrota deja a Phoenix con un récord de 15-15, lo que pone en peligro su clasificación a los playoffs. Los Suns se enfrentarán esta noche a los Golden State Warriors, en un partido crucial para sus aspiraciones.

Los Mavericks, por su parte, siguen demostrando su fortaleza sin Dončić, con un récord de 7-2 en los partidos que han jugado sin su estrella. Actualmente ocupan el cuarto lugar de la Conferencia Oeste, con 20 victorias y 11 derrotas. En los próximos días, tendrán una serie de partidos en condición de visitante, comenzando mañana ante Portland Trail Blazers.

La NBA ya ha iniciado una revisión del incidente para determinar si se impondrán sanciones adicionales a los jugadores involucrados, lo que podría incluir multas o suspensiones. Este tipo de altercados físicos es comúnmente evaluado por la liga para promover el juego limpio y mantener la disciplina en el campeonato.